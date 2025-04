Court succès pour la Roma, qui continue de croire aux places européennes

AS Roma 1-0 Hellas Vérone

But : Shomurodov (4e) pour les Giallorossi

La Louve a faim d’Europe.

Face au Hellas Vérone ce samedi, la Roma s’est contentée d’un petit but pour s’imposer à domicile (1-0) à l’occasion de la 33e journée de Serie A. Un succès précieux dans la course à l’Europe, puisque les Giallorossi grimpent provisoirement à la sixième place (57 pts) en attendant le résultat de la Lazio (septième avec 56 pts) sur la pelouse du Genoa dimanche.

Une série de 17 matchs sans défaite

L’unique but de la partie est tombé après quatre minutes de jeu. Trouvé par un long ballon de Bryan Cristante, Soulé Malvano réalise une chevauchée exquise en se jouant de Nicolás Valentini et du gardien Lorenzo Montipò, avant de servir d’une pichenette Eldor Shomurodov pour permettre à ce dernier d’ouvrir le score (1-0, 4e). Par la suite, la Roma n’est pas parvenue à faire le break face à une équipe du Hellas solide et rugueuse, mais trop timide offensivement pour être réellement inquiétante.

Depuis l’arrivée de Claudio Ranieri à la mi-novembre, la Lupa se porte beaucoup mieux, n’ayant plus perdu le moindre match de Serie A depuis le 15 décembre dernier (une défaite face à Côme, 2-0), soit une série de 17 matchs. Une sacrée performance, surtout quand on sait que la Roma n’avait gagné que 4 de ses 16 premiers matchs de championnat, pour 8 défaites.

73 ans et toutes ses dents, le Claudio !

