Le Hellas dégoûte la Roma

Hellas Verona 2-1 AS Roma

Buts : Duda (4e) et Ngonge (45+3e) pour les Gialloblu // Aouar (56e) pour les Giallorossi

Expulsion : Hien (84e) chez les Véronais

Beau jeu, tampons et pelouse pourrie : que demander de mieux ?

Tenue en échec le week-end dernier par la Salernitana (2-2), l’AS Roma n’y arrive toujours pas puisqu’elle s’est inclinée à Vérone face au Hellas ce samedi. Pourtant partis sur un rythme d’enfer, les Romains sont cueillis à froid sur le premier contre des locaux, tandis que Flippo Terraciano envoie une lourde frappe depuis l’extérieur de la surface qui surprend Rui Patrício : le portier portugais relâche le ballon et Ondrej Duda, qui a bien suivi, en profite pour inscrire son premier but avec le Hellas (1-0, 4e). Les Giallorossi, tout en bianco, ne sont pas loin de vite recoller. Mais la tête de Bryan Cristante échoue sur la barre (10e), et Lorenzo Pellegrini ne parvient pas à bonifier son superbe numéro à l’entrée de la surface (16e).

Les Romains continuent de pousser, mais se font punir juste avant la pause lorsque Cyril Ngonge file en contre côté droit après un corner : il se joue de Chris Smalling, et enroule un ballon qui finit sa course dans le petit filet opposé (2-0, 45+3e). Si la première période est très plaisante, le second acte est beaucoup plus haché. Les Giallorossi reviennent dans la partie grâce à Houssem Aouar, entré à la mi-temps, qui profite de la bataille aérienne entre Andrea Belotti et Lorenzo Montipò pour marquer dans le but vide de la tête (2-1, 56e). La Roma bute ensuite sur Vérone, et l’expulsion d’Isak Hien pour avoir annihilé une occasion de but (84e) ne change rien.

Il est temps que Lukaku arrive.

Hellas Verona (3-4-3) : Montipò – Magnani, Hien, Dawidowicz – Terracciano (Faraoni, 63e), Hongla, Duda (Bonazzoli, 71e), Doig – Folorunsho (Saponara, 88e), Djurić (Mboula, 88e), Ngonge (Serdar, 63e). Entraîneur : Marco Baroni.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Mancini, Smalling, Llorente (El Shaarawy, 46e) – Kristensen (Spinazzola, 46e), Pellegrini, Paredes (Aouar, 46e), Cristante, Zalewski (Karsdorp, 51e) – Dybala (Solbakken, 68e), Belotti. Entraîneur : José Mourinho.

Dybala délivre la Roma, la Juventus en Conférence, le Hellas et Spezia en barrages