Pronostic Bayer Leverkusen AS Roma : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen enchaine face à la Roma

Les superlatifs pour décrire la saison du Bayer Leverkusen ne sont certainement pas assez nombreux tant le club allemand impressionne. Sur la scène nationale, les hommes de Xabi Alonso ont mis fin à l’incroyable hégémonie du Bayern et vont prochainement disputer la finale de la Coupe d’Allemagne face à Kaiserslautern. En plus de cela, les partenaires de Xhaka sont bien partis pour disputer la finale de l’Europa League après leur succès de l’aller face à la Roma (0-2) au stade Olympique. Lors de cette rencontre, Wirtz et Andrich, deux symboles de l’incroyable réussite du Bayer ont marqué. En quête d’un triplé historique, Leverkusen est aussi invaincu depuis le début de saison toutes compétitions confondues, alors qu’il lui reste 3 matchs en Allemagne à disputer (2 journées de Bundesliga et la finale de la Coupe d’Allemagne) et peut-être 2 en Europe. Le week-end dernier, le Bayer n’a pas semblé fatigué par l’enchaînement des matchs puisqu’il a explosé l’Eintracht à Francfort (1-5). Dans ce sprint final, Alonso peut compter sur toutes ses forces vives et s’est même permis de préserver les Grimaldo, Wirtz ou Adli face à Francfort.

En face, la Roma sait qu’elle doit réaliser un exploit pour aller plus loin. En effet, la Louve doit être la première formation de la saison à s’imposer contre Leverkusen et ceci avec au moins 2 buts d’écart. Contrairement au Bayer, la Roma n’a pas pu se reposer le week-end dernier car elle lutte pour obtenir une place en Ligue des Champions. Lors du choc face à la Juve, les Giallorossi ont été tenus en échec à domicile (1-1) et voient la perspective de disputer la LDC s’éloigner car ils n’ont plus leur destin en main. En effet, l’Atalanta Bergame a est revenu à égalité de points et à 1 match de plus à disputer. Avec l’enchaînement des matchs, De Rossi avait fait tourner son groupe face à la Juve, notamment sur le plan défensif. En attaque, Dybala a été sorti à la pause tandis que Lukaku a disputé près de 70 minutes. En pleine confiance et sur une incroyable dynamique, le Bayer Leverkusen devrait s’imposer également lors de ce match retour. Un temps blessé, le Nigérian Boniface est revenu fort pour Leverkusen (encore buteur face à Francfort en 30 minutes de jeu).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

