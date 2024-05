Luis Henrique explique comment il s’est imposé à Marseille

Le retour en grâce.

Après un premier passage pour le moins compliqué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique est bien plus en vue ces dernières semaines. Prêté pendant un an et demi à Botafogo, le Brésilien a clairement passé un cap. « Ça fait partie du voyage. Depuis que je suis revenu du Brésil, je suis plus calme, je suis plus tranquille et j’ai plus confiance en moi-même, a-t-il assuré ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Reims. En jouant à différents postes, j’ai pu aider l’équipe. Le nouvel entraîneur me fait confiance et me met à l’aise quelle que soit la position dans laquelle je joue. »

Les Olympiens se rendent en Champagne avec la ferme intention de se replacer dans la course aux dernières places européennes. « L’objectif collectif de l’équipe, c’est de finir sixièmes, mais on va aussi tout faire pour qu’Aubameyang batte le record de Drogba », a encore lâché Henrique. Avec 29 buts toutes compétitions confondues, le Gabonais n’est plus qu’à trois longueurs des 32 pions de l’icône ivoirienne en 2003-2004.

En route vers l’histoire ?