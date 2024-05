Ange Postecoglou ne comprend pas les fans de Tottenham qui souhaitent perdre contre Manchester City

Postecoglou ne signera pas de sitôt au FC Procuration.

Les fans des Spurs ont le cul entre deux chaises avant le match de ce mardi face à Manchester City. En cas de victoire, les Londoniens peuvent encore espérer arracher un ticket pour la Ligue des champions au nez et à la barbe d’Aston Villa, quatrième. Mais un succès face aux Skyblues tracerait dans le même temps une voie royale pour le titre à Arsenal, son rival de toujours qui a à tout prix besoin de voir l’équipe de Pep Guardiola trébucher.

Face à ce dilemme, certains supporters ont d’ores et déjà annoncé qu’ils troqueraient leur maillot blanc pour celui des Citizens le temps d’un soir. Un comportement qui ne plaît pas à Ange Postecoglou, pas fan de l’infidélité circonstancielle. « Je ne comprends pas cela et je ne le comprendrai jamais, a déclaré l’Australien en conférence de presse. Je comprends les rivalités, j’ai moi-même participé à l’une des plus grandes au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers (il a entraîné les Bhoys de 2021 à 2023), mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais que quelqu’un veuille que son équipe perde. » Le quinquagénaire a d’ailleurs bien confirmé que les Spurs ne feraient aucun cadeau à leur opposant du jour : « Que pensez-vous que nous allons faire en tant qu’équipe ? N’allons-nous pas simplement essayer de gagner ? C’est un principe simple et fondamental. Maintenant, ce que les gens ressentent, je ne m’en préoccupe pas vraiment. »

L’Ange gardien des Gunners.