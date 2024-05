Phil Foden, la saison folle

Il a des traits de rasoir sur le côté du crâne, parfois sur le sourcil, son numéro 47 tatoué dans le cou, et ses oreilles décollées portent généralement des boucles. Phil Foden a beau prendre soin de son minois, c’est de son pied gauche que l’on parle le plus. Élu joueur de l’année en Angleterre par l’association des journalistes (FWA) la semaine dernière, le Citizen, encore buteur ce week-end contre Fulham (0-4), traverse une saison incroyable, la meilleure de sa jeune carrière. Ce mardi, Manchester City joue gros au Tottenham Hotspur Stadium, et aura besoin de son prodige pour mater ces Londoniens, afin de dépasser d’autres gars de la capitale au classement. Avec une victoire face aux Spurs, les Skyblues s’ouvriraient une voie royale vers un sixième titre en sept ans, alors qu’ils compteraient deux longueurs d’avance sur Arsenal avant la dernière journée.

Une confiance rendue

Invaincu en 2024 en Premier League, Manchester City reste sur 21 matchs sans défaite en championnat, dont 17 victoires, et doit quelques-uns de ses succès à sa pépite. Le 5 février dernier, il inscrivait un triplé face à Brentford, qui avait ouvert le score (1-3). Le 24 du même mois, il marquait l’unique but d’une terne rencontre contre Bournemouth (0-1). Une semaine plus tard, il dégoûtait Manchester United, en égalisant d’une sublime frappe du gauche, venue mourir dans la lucarne, avant de crucifier les voisins d’un tir croisé, à dix minutes du terme (3-1). Début avril, c’est Aston Villa qui a subi le deuxième triplé de la carrière de l’Anglais, dont un nouveau missile dans la lunette, alors que les hommes d’Unai Emery étaient parvenus à répondre au but de Rodri (4-1).

Décisif en Premier League (17 buts, 8 passes décisives), Foden a également laissé sa trace sur le parcours des Citizens en Ligue des champions, notamment lors du match aller face au Real Madrid, où il avait sonné la charge en trouvant une nouvelle lucarne (3-3). Plus discret lors du match retour, il a au moins eu le mérite de transformer son tir au but. Malgré cet accroc dans l’exercice de Manchester City, le Britannique a brillé par ses frappes, évidemment, mais aussi par sa justesse technique et son incorporation parfaite dans le système de Pep Guardiola. La saison dernière, il avait disputé 2660 minutes toutes compétitions confondues. C’est une demi-heure de moins que son total rien qu’en championnat cette année.

En difficulté pour confirmer les éclats qu’on a vus de lui ces dernières années, il a profité des départs de Riyad Mahrez et İlkay Gündoğan pour s’installer sur l’aile droite. Même s’il dépanne parfois dans l’axe, c’est plutôt dans ce profil d’ailier « fausse patte » que le gaucher de 23 ans s’est épanoui. Une aubaine pour Pep Guardiola qui a pu compenser la perte de Mahrez plutôt facilement. « Il a toujours marqué des buts, mais maintenant il fait gagner des matchs. Lorsque vous faites cela, vous atteignez un autre niveau en tant que joueur », a affirmé l’entraîneur espagnol après son doublé contre Manchester United. Pour son coach, Foden « a un talent naturel, un don spécial » qui lui permet désormais de décider de l’issue des rencontres. Ce mardi face à Tottenham, le Citizen a l’occasion de définitivement poser son sceau sur cette saison de Premier League.