Mercato : Quel avenir pour Tanguy Ndombele ?

Tanguy Ndombele est en bout de course. À 27 ans.

L’histoire entre le milieu de terrain et Tottenham se termine ce mois-ci. L’international français (sept sélections) et son club se sont mis d’accord pour mettre fin à son contrat, qui courait jusqu’en 2025. L’ancien Amiénois, arrivé à Londres en 2019, était prêté à droite et à gauche depuis deux ans et demi : à Lyon entre janvier et juin 2022 (15 matchs dont 11 en tant que titulaire), au Napoli en 2022-2023 (12 titularisations, 40 apparitions et un Scudetto) puis à Galatasaray en 2023-2024 (26 apparitions dont seulement 6 dans le onze de départ).

The Club can confirm the departure of Tanguy Ndombele following the mutual termination of his contract, effective from 30 June, upon the conclusion of his current loan spell.

Wishing you all the best for the future, Tanguy 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2024