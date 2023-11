Tanguy Ndombélé sur la sellette à Galatasaray à cause d’un hamburger

Dans la sauce burger.

Depuis son arrivée à Galatasaray, sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham, Tanguy Ndombélé a disputé sept matchs toutes compétitions confondues, mais n’a été titularisé qu’une seule fois. Le milieu de terrain champion d’Italie avec Naples la saison dernière inquiète encore par son irrégularité chronique. Il se heurte aussi au management intraitable d’Okan Buruk. Ce dernier et son staff ont jugé que le Français était en surpoids de six kilos et ne met pas du sien pour revenir à son poids de forme. Après la défaite face au Bayern Munich (1-3) en Ligue des champions, Tanguy Ndombélé, entré pour les dix dernières minutes, s’est même offert le luxe de se commander un hamburger à l’hôtel où logaient les Stambouliotes. Le Daily Mail rapporte une « violente dispute en fin de soirée », entre l’entraîneur et son joueur après ce nouvel écart de conduite. Cette bagarre peut ainsi expliquer l’absence du milieu français dans le groupe de Galatasaray le week-end suivant contre Rizespor.

S’il est boycotté à Galatasaray et Tottenham, Lyon trouvera toujours une petite place pour l’accueillir de nouveau.

Petit braquage du Bayern à Galatasaray