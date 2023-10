Petit braquage du Bayern à Galatasaray

Galatasaray 1-3 Bayern Munich

Buts : Icardi (30e, SP) pour les Stambouliotes // Coman (8e), Kane (73e) et Musiala (79e) pour les Bavarois

Un réveil tardif en guise de clim.

Dans un Rams Park porté à ébullition, Galatasaray avait prévu de faire mijoter le Bayern, mais le plan parfait a finalement tourné court, les Allemands repartant avec les trois points malgré 70 minutes sous l’eau. Pressants et installés autour du camp adverse dès les premiers instants, les Turcs auraient pu perdre le fil lorsque Kingsley Coman les a cueillis à froid sur la première accélération bavaroise en fusillant Fernando Muslera sur un ballon remonté par Leroy Sané (8e, 0-1). Mais le Cimbom, invaincu depuis 17 rencontres, ne s’est pas démonté. Par deux fois, Kerem Aktürkoğlu est passé proche de marquer, trouvant la main ferme de Sven Ulreich (9e) et ratant l’immanquable seul aux six mètres pour couper un centre de Sacha Boey (10e). Puis Mauro Icardi a pris le relais en contraignant Noussair Mazraoui à effectuer une tête défensive sur son propre montant, avant d’obtenir et de transformer le penalty de l’égalisation d’une insolente panenka (30e, 1-1).

Au retour des vestiaires, le Bayern peine toujours à porter le danger, hormis deux petites reprises non converties de Sané (49e, 63e). Mais alors que l’intensité est retombée côté Galatasaray en dépit d’une tentative enroulée de Lucas Torreira (52e), les champions d’Allemagne parviennent à se sortir du piège grâce à une réalisation en deux temps de l’inévitable Harry Kane (73e, 1-2), rapidement suivie du but du break signé Jamal Musiala d’un tir tendu de l’entrée de surface (79e, 1-3). Grâce à cette 16e victoire de rang en poules de Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel prennent cinq points d’avance sur leur adversaire du soir en tête du groupe A.

Même la machine bavaroise peut se contenter d’un hold-up.

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera – Boey, Sánchez, Bardakcı, Karatas (Angelino, 75e) – Ayhan (Ndombele, 80e), Torreira – Tetê (Mertens, 56e), Aktürkoğlu (Yilmaz, 74e), Zaha (Ziyech, 74e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Mazraoui (Sarr, 78e), De Ligt, Kim, Davies – Laimer, Kimmich – Sané, Musiala, Coman (Tel, 83e), Kane (Choupo-Moting, 83e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Violents affrontements entre supporters de Galatasaray et du Bayern, à Istanbul