Kane révèle ce que lui a dit Bellingham juste avant de tirer son penalty

« Tire-le comme contre la France. »

Mené 0-1, le Bayern Munich était parvenu à renverser la situation en trois minutes grâce à l’égalisation de Leroy Sané, puis un penalty de Harry Kane, avant de concéder un but de Vinícius ce mardi en demi-finales allers de la Ligue des champions (2-2). Juste avant de tirer son penalty, l’attaquant anglais a été approché par Jude Bellingham, son coéquipier en sélection, qui a tenté de le déstabiliser. « Sur le moment, je n’ai pas compris ce qu’il avait dit, mais je lui ai parlé après et il m’a dit : “Je sais que tu vas tirer à gauche du gardien” », a confié Kane après la rencontre, qui avait finalement marqué en frappant à droite d’Andryi Lunin. Les deux tauliers des Three Lions en ont même rigolé après la partie, une fois aux vestiaires.

De 0-1 à 2-1 en 3 minutes ! 😱 Harry Kane donne l'avantage au Bayern sur ce penalty provoqué par Lucas Vazquez ! 🤩 Le Britannique devient co-meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec Mbappé 📊#FCBRMA | #UCL pic.twitter.com/9W5uppuFU9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2024

Malgré la saison catastrophique du Bayern, Kane émarge à 43 buts en 43 matchs. Mais toujours 0 trophée.