Incidents entre membres des staffs à la fin de Sparta Prague-Galatasaray

Une petite bagarre des familles.

Le Sparta Prague a éliminé Galatasaray ce jeudi lors des barrages de la Ligue Europa, après avoir gagné le match retour (4-1). Les Tchèques, qui avaient perdu la première confrontation disputée à Istanbul (3-2), ont renversé la tendance, frustrant les Stambouliotes au coup de sifflet final. Les Lions d’Istanbul, qui ont encaissé leur plus large défaite lors d’une compétition européenne, sont ressortis énervés et un début de bagarre a éclaté entre deux membres du staff des deux équipes.

L’un des dirigeants turcs a tenté de donner un coup de pied à son homologue tchèque, provoquant un rassemblement houleux entre les joueurs. Sous les sifflets du public de l’epet Arena, des échanges virulents ont perduré, avant que chacun ne regagne son vestiaire dans une ambiance plus ou moins calme. Pour l’instant, aucune sanction n’a été prise, mais la FIFA devrait s’en charger dans les prochains jours.

Sparta Prague 4-1 Galatasaray!

Massive fight broke out at the end between players and Staff #acsparta | #UEL | #ACSvGS | #Galatasaray pic.twitter.com/i9HuDUyGGh

— Henri (@pete_pedrinho10) February 22, 2024