Pronostic Sparta Prague Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Liverpool assure contre le Sparta Prague

Le Sparta Prague avait terminé en 2e position d’un groupe compliqué de C4 dans lequel on retrouvait les Rangers et le Betis Séville. Contraints de passer par les barrages, les Tchèques ont réussi un petit exploit en éliminant le leader du championnat turc, Galatasaray. La formation stambouliote avait été rebasculée de la ligue des Champions en terminant 3e d’un groupe relevé qui comprenait le Bayern, Copenhague et Manchester United. Sur la scène nationale, le Sparta occupe la tête de son championnat devant le grand rival du Slavia. Le week-end dernier, les protégés de Priske ont obtenu le nul contre le Slavia, maintenant son avance de 4 points en tête du classement. Dans cette formation, on retrouve l’ancien joueur de l’AC Ajaccio, Qazim Laci tandis que les Harslin, Kuchta ou Birmancevic restent les joueurs majeurs de cette équipe.

De son côté, Liverpool réalise une saison incroyable puisque les Reds viennent de remporter la Carabao Cup face à Chelsea (1-0) et qu’ils sont toujours en lice dans les autres compétitions. En effet, la bande à Klopp dispute les 8e de finale de cette C3, les quarts de la FA Cup face à Man United et est actuellement 1er de Premier League. Ces performances sont incroyables quand on sait que Liverpool fait face à une cascade de blessures puisque les Alisson, Jota, Jones, Alexander-Arnold, Thiago, Matip ou Bajtecic sont tous sur le flanc, et Salah l’a été (de retour à l’entraînement). Heureusement pour le technicien allemand, il vient tout juste de récupérer Darwin Nunez et Szoboszlai. L’Uruguayen, remplaçant à Nottingham pour son retour, a permis à son équipe de s’imposer au bout du temps additionnel face à Forest. Ce but est révélateur de la force de cette équipe qui ne lâche rien malgré les difficultés auxquelles elle fait face. Ce jeudi, Klopp pourrait avoir une réflexion sur a composition à choisir puisque dimanche prochain, son équipe reçoit Manchester City dans le choc de PL. La bonne nouvelle pour Liverpool vient de ses jeunes qui répondent présents quand on fait appel à eux. Sur une incroyable dynamique, Liverpool devrait s’imposer face au Sparta Prague et prendre une option sur la qualif’.

