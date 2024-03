Pronostic Liverpool Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa

Liverpool finit le travail face au Sparta Prague

Depuis plusieurs semaines, Liverpool fait face à une cascade d’absences. Progressivement, Jurgen Klopp a retrouvé plusieurs éléments à l’image des Nunez, Szoboszlai ou Salah qui ont récemment réintégré le groupe. Toutefois, le technicien allemand est toujours privé des Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Jones, Bajcetic, ou Jota. Comme souvent, Klopp ne se cache pas derrière ses problèmes et en profite de donner sa confiance aux jeunes, à l’image de Quansah ou Bradley, titulaires lors du choc de Premier League face à Manchester City. Ces deux hommes ont répondu aux attentes en participant au match nul de leur équipe face à la bande à Guardiola (1-1). Si les Skyblues sont les mieux rentrés dans leur match, les Reds ont ensuite haussé le ton poussant les partenaires de Walker dans leurs retranchements. A la suite de ce point, Liverpool est passé en 2e position à égalité avec Arsenal. Vainqueur de la Carabao Cup, la bande à Klopp dispute ces 8e de finale de retour face au Sparta avant le choc du week-end à Old Trafford en quart de finale de la FA Cup face à Man U. Ce jeudi, le coach allemand pourrait effectuer quelques rotations puisque ses hommes ont fait le taf lors du match aller en l’emportant 5-1 en Tchéquie. Des éléments comme Mac Allister, Van Dijk, Nunez pourraient être préservés.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Sparta Prague est conscient que ses chances sont infimes de se qualifier après avoir encaissé un lourd revers à domicile (5-1). La formation praguoise devrait se focaliser sur la quête du titre sur le plan national, où il se livre un superbe mano à mano avec le Slavia. Actuellement, les hommes de Priske occupent la 1re place du classement. Toutefois, avec sa lourde défaite à Plzen le week-end dernier, le club praguois a vu le Slavia revenir à un point. Dans cette équipe, on retrouve notamment l’ancien joueur d’Ajaccio, Laci, et évidemment de très nombreux internationaux tchèques. Dans son Anfield et avec quelques jeunes, Liverpool devrait faire le travail pour prendre le dessus sur le Sparta.

► Le pari « Victoire Liverpool et plus de 2,5 buts » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 1,84 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 268€ (368€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Liverpool – Sparta Prague :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Liverpool Sparta Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !