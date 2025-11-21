Une nouvelle règle financière qui changera (rien du) tout en Premier League

Alors peut-être ?

La Premier League a donc trouvé un nouveau tour de passe-passe comptable. Ce vendredi, lors d’une réunion des actionnaires, la PL a approuvé un fameux indicateur qui mesure le coût du personnel et la solidité durable du système. Mais ne vous attendez pas à un grand changement sur le marché européen.

À partir de 2026-2027, les clubs devront réguler leurs dépenses pour ne pas dépasser 85 % de leur chiffre d’affaires lié aux activités footballistiques et des bénéfices sur les ventes des joueurs. En gros : pousser les clubs à mettre un peu d’argent de côté. Ceci dit, les clubs bénéficieront également d’une marge de 30 %, comme un joker autorisant à dépasser la limite. Mais en cas d’utilisation de ce bonus, ils devront payer une taxe, et s’ils le dépassent, ils recevront une sanction sportive.

Une règle plus stricte… mais qui ne change rien

Que les fans du « c’était mieux quand la Serie A dominait » se rassurent : rien dans ce dispositif ne fissurera la domination anglaise sur le mercato. On harmonise un peu avec l’UEFA (eux, c’est 70 %), on promet plus de transparence, on se dote de trois tests financiers pour faire sérieux… mais les grands vont continuer à être gourmands. Les règles visent surtout à éviter que des clubs se mettent financièrement en danger, pas à remettre en cause l’hégémonie anglaise.

Le mercato d’été n’a pas fini de parler anglais.

