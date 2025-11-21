S’abonner au mag
  • Angleterre

Une nouvelle règle financière qui changera (rien du) tout en Premier League

SF
Une nouvelle règle financière qui changera (rien du) tout en Premier League

Alors peut-être ?

La Premier League a donc trouvé un nouveau tour de passe-passe comptable. Ce vendredi, lors d’une réunion des actionnaires, la PL a approuvé un fameux indicateur qui mesure le coût du personnel et la solidité durable du système. Mais ne vous attendez pas à un grand changement sur le marché européen.

À partir de 2026-2027, les clubs devront réguler leurs dépenses pour ne pas dépasser 85 % de leur chiffre d’affaires lié aux activités footballistiques et des bénéfices sur les ventes des joueurs. En gros : pousser les clubs à mettre un peu d’argent de côté. Ceci dit, les clubs bénéficieront également d’une marge de 30 %, comme un joker autorisant à dépasser la limite. Mais en cas d’utilisation de ce bonus, ils devront payer une taxe, et s’ils le dépassent, ils recevront une sanction sportive.

Une règle plus stricte… mais qui ne change rien

Que les fans du « c’était mieux quand la Serie A dominait » se rassurent : rien dans ce dispositif ne fissurera la domination anglaise sur le mercato. On harmonise un peu avec l’UEFA (eux, c’est 70 %), on promet plus de transparence, on se dote de trois tests financiers pour faire sérieux… mais les grands vont continuer à être gourmands. Les règles visent surtout à éviter que des clubs se mettent financièrement en danger, pas à remettre en cause l’hégémonie anglaise.

Le mercato d’été n’a pas fini de parler anglais.

Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
  • Premier League
  • J11
  • Manchester City-Liverpool
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Voulez-vous que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
119
101

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!