- Premier League
- J11
- Manchester City-Liverpool
En direct : Manchester City - Liverpool (3-0)
Les supporters de Liverpool vous êtes encore là ?
🔀 Changement pour Manchester City. Omar Marmoush remplace Jeremy Doku
Un autre égyptien, certainement plus fringant que son compatriote d'en face, remplace l'homme du match !
Et non encore raté par l'Égyptien.
Corner pour les Reds. C'est le moment où jamais pour se mettre la tête à l'endroit.
Une nouvelle fois ce soir, Mohamed Salah n'arrive à rien.
Si la tendance se confirme, les hommes de Pep Guardiola vont offrir un beau cadeau pour la millième de leur mentor (ça sera toujours mieux qu'un concert d'Oasis)
Les fans de City chantent enfin ! À 3-0, c'est pour dire...
Ça semble plié ! Manchester City était imprenable cet après-midi. Surtout pas par ce maigrichon Liverpool.
⚽ But de Jeremy Doku pour Manchester City
Le réveil des Reds non, l'endormissement oui. Sur une enroulée remarquable, Jeremy Doku triple la mise confirmant son statut de meilleur joueur sur la pelouse cet après-midi. Ibrahima Konaté va en faire des cauchemars cette nuit.
À l'heure de jeu, Liverpool est quelque peu sorti de son lit. Le réveil est pour bientôt ?
Quelques secondes après son entrée, Cody Gakpo est servi dans les meilleures conditions par Conor Bradley au second poteau, mais le Néerlandais loupe le cadre...
Nico Gonzalez a failli marquer un doublé dont un CSC. Sur un dégagement complétement foiré, l'Espagnol n'est pas passé loin de tromper son propre gardien.
🔀 Changement pour Liverpool. Cody Gakpo remplace Hugo Ekitike
Comme Rayan Cherki, Hugo Ekitike ne s'est pas mis en évidence cet après-midi.
🔀 Changement pour Liverpool. Milos Kerkez remplace Andrew Robertson
Frappe de Jeremy Doku après un nouveau festival. Mais qui va l'arrêter ?
Le coup-franc de Phil Foden est dévié par le mur.
Plutôt discret Rayan Cherki sur ce match. On retrouvera le Français dès la semaine prochaine avec la chatte à DD.
🔀 Changement pour Manchester City. Sávio Moreira de Oliveira remplace Rayan Cherki
Salut mon pote !
Jeremy Doku, c'est quoi ce poulet. Sur un contre éclair, l'ailier de City déséquilibre une nouvelle fois la défense des Reds, coupable d'une nouvelle faute. Coup-franc à 25 mètres des buts.
Lancé dans la profondeur, Mohamed Salah part seul au but. Heureusement pour City, Ruben Dias tacle avant une possible bévue de l'aventurier Gianluigi Donnarumma, sorti à la rencontre de l'Egyptien.
Corner pour Liverpool grâce à une projection de Szoboszlai. Cette fois pas de but, ni de VAR. Juste une faute stupide qui permet à City de gagner le contrôle du cuir.
Dès le retour des vestiaires, Nico O'Rilley et Jeremy Doku combinent. Le Belge ne parvient pas à reprendre le centre de son coéquipier du côté gauche.
Et c'est reparti à l'Ethiad. Est-ce que Liverpool va se révéiller et nous offrir un match de zinzin ? Réponse dans 45 minutes.
Il pleut à Manchester, je répéte, il pleut à Manchester.
Les deux équipes reviennent sur la pelouse. Aucun changement d'Arne Slot. Pourtant, il y en avait bien besoin...
On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce match de gala. Bon début d'apéro les loulous !
Face à un Liverpool impuissant, Manchester City mène 2-0 à la pause sur sa pelouse. Erling Haaland a raté un pénalty avant d'ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Nico Gonzalez a envoyé un pétard pour doubler la mise. Les Scousers vont devoir se réveiller s'ils veulent repartir de Manchester avec au moins un point.
Nouveau corner pour City. Cette fois la combinaison Cherki-Haaland ne donne rien.
Grosse baffe prise par les Reds avant la pause. La suite du match semble compromise pour les hommes d'Arne Slot...
⚽ But de Nico González pour Manchester City
GOALLLLL. Sur ce corner joué rapidement par les Cityzens, Nico Gonzalez est servi à l'entrée de la surface. L'Espagnol a tout le loisir d'armer sa frappe, deviée par Virgil Van Dijk avant de finir au fond des filets. 2-0, à quelques minutes de la pause.
Corner pour City suite à une nouvelle tentative de l'ancien joyau de l'OL.
Discret depuis le début de la rencontre, Rayan Cherki tente une percée bien stopée par la défense centrale des Reds.
7 minutes du temps additionnel ! Encore un peu à patienter avant la pause pipi !
Sur un mouvement une nouvelle fois initiée par Jeremy Doku, Nico Gonzalez envoie une frappe au 20 mètres. Sa tentative est deviée par le crâne luisant d'Ibrahima Konaté. Coup de pied de coin pour les Skyblues.
🟨 Carton jaune pour Bernardo Silva
La toupie beyblade est avertie !
Le but du Nééerlandais sur ce corner est finalement refusé. Andy Robertson est signalé hors-jeu. Selon l'arbitre, l'Écossais gêne Gialuigi Donnarumma sur la reprise de la tête de Van Dijk. Assez généreux de refuser le but n'est-ce pas ? On n'a pas l'impression que le portier italien est si perturbé que ça par la présence de Robertson devant lui !
J'avais prévénu !! Virgil Van Dijk reprend ce corner et envoie la balle au fond des filets sur le corner.
Corner pour Liverpool. Enfin du mieux pour les hommes d'Arne Slot. Attention aux caboches d'Ibrahima Konaté et Virgil Van Dijk. Sans oublier Alexis Mac Allister, buteur dans ce registre cette semaine contre le Real Madrid.
🟨 Carton jaune pour Alexis Mac Allister
Doku, c'est un festival depuis le début du match. Au naïf Alexis Mac Allister d'en subir les conséquences.
Les Reds vont devoir se réveiller, notamment dans le lien entre les milieux et les attaquants, qui pour l'instant, n'arrivent pas à se trouver en attaque placée !
Un avantage bien merité pour Manchester City tant les hommes de Pep Guardiola ont dominé Liverpool dans cette première demi-heure.
Ibrahima Konaté un peu fébrile sur l'action du but non ?
99e but en Premier League en 108 matchs, ok Erling Haaland Shearer.
⚽ But d'Erling Haaland pour Manchester City
Erling Haalanddddddddd. Un pénalty loupé quelques minutes avant, qu'importe, le Norvégien est toujours au rendez-vous quand il faut reprendre un centre de la tête ! Cette fois, c'est le très mauvais latéral et bien meilleur milieu excentré Matheus Nunes qui délivre une galette pour la tête croisée gagante de la terreur de Manchester !
Jeremy Doku est en train de torturer Conor Bradley sur le côté gauche. Après avoir foutu le jeune nord-irlandais par terre, l'ailier de poche envoie une frappe vers le premier poteau. Arrêté une nouvelle fois par Giorgi Mamardashvili !
Appellé pour la première fois en séléction pour le prcochain rassemblement des Three Lions, Nico O'Reilly conserve finalement sa place sur le rectangle vert.
Alors qu'il montait en puissance depuis plusieurs semaines, Nico O'Reilly, touché au mollet, va certainement devoir céder sa place.
Florian Wirtz c'est quoi cette passe ? Rappelle-toi que tu ne joues plus contre les défenses moisies de Wolfsburg, Augsbourg et Hoffenheim.
Jeremy Doku est un poison en ce début de match. Le Belge trouve Cherki à l'entrée de la surface qui délivre une frappe déviée par Konaté. Corner pour City !
Le pressing des SkyBlues est assez timide et pourtant Liverpool ne parvient pas à sortir de son camp.
Erling Haaland qui rate son péno, les parieurs en sueur.
PARADEEEEE de Giorgi Mamardashvili. Le gardien géorgien arrête le pénalty du cyborg grâce à un superbe arrêt. Toujours 0-0, mais le match commence fort !
Le dingo Erling Haaland s'apprête à tirer le péno.
L'arbitre Chris Kavanagh s'exprime au micro à l'Ethiad et donne un pénalty à Manchester City !
Énorme alerte pour la défense des Reds. Après avoir debordé Bradley et Konaté, Jeremy Doku semble être légérement touché dans la surface par Giorgi Mamardashvili. Pénalty ou non ?
Trouvé dans la profondeur sur un long ballon en cloche de Konaté, Mohamed Salah solicite Giulangi Donnarumma pour la première fois du match. Sans danger pour l'ancien du PSG.
Slalom dangereux de Jeremy Doku au cœur de la défense de Liverpool. Finalement, Ibrahima Konaté s'en sort et dégage le cuir !
Première faute de Ryan Gravenbach, auteur d'un croche-pied de cour d'école pour faire tomber Nico O'Reilly
Matheus Nunes à nouveau latéral droit. Même après 1000 matchs sur un banc, Pep Guardiola ne perds pas ses mauvaises habitudes.
Et c'est parti !!! Lâchez les chevaux messieurs les Reds et les Skyblues !
Petit morceau de trompette pour commémorer le Remembrance day en hommage aux combattants britanniques des conflits du siècle dernier.
L'hymne de la PL retentit à l'Ethiad Stadium. Perso, je préfere la musique de notre bonne vieille Ligue 1 époque conforama.
1000e match sur un banc pour le chauve monster Pep Guardiola. L'occasion de relire le double numéro So Foot sur la vie et la carrière du Catalan.
L'enjeu de cette rencontre pour les deux écuries : choper la deuxième place derrière Arsenal avant l'enième trêve internationale de l'année 2025 (enfin).
Chez les Reds, Hugo Ekitike est à nouveau dans le onze d'Arne Slot. Décevant depuis son arrivée au bord de la Mersey, Florian Wirtz commencera aussi ce choc dans la peau d'un titulaire !
Après son but contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi, Rayan Cherki est titularisé par Pep Guardiola cet après-midi à l'Ethiad. Hâte de le voir casser les vieux reins de Virgil Van Dijk.
Salut les cracoucas de la team So Foot. À suivre : un délicieux duel entre deux cadors de Premier League, Manchester City et Liverpool. À table !!
Manchester City
Liverpool
Par Mathis Blineau-Choëmet