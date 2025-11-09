En direct : Manchester City - Liverpool (3-0)

Le but du Nééerlandais sur ce corner est finalement refusé. Andy Robertson est signalé hors-jeu. Selon l'arbitre, l'Écossais gêne Gialuigi Donnarumma sur la reprise de la tête de Van Dijk. Assez généreux de refuser le but n'est-ce pas ? On n'a pas l'impression que le portier italien est si perturbé que ça par la présence de Robertson devant lui !