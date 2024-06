Karel Poborský se réjouit de la titularisation de Cristiano Ronaldo face à la Tchéquie

Même à 39 ans, CR7 a toujours ses haters.

Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer ce mardi soir le sixième Euro de son immense carrière. Le quintuple Ballon d’or, auteur d’une saison à 44 buts avec Al-Nassr, sera sans nul doute titularisé à la pointe de l’attaque du Portugal face à la Tchéquie. Un choix de Roberto Martínez qui semble réjouir Karel Poborský, légende de la sélection tchèque. L’ancien milieu offensif a en effet déclaré à l’agence de presse tchèque CTK qu’il n’était pas effrayé à l’idée de voir son pays affronter le numéro 7.

« Je dis depuis longtemps que Ronaldo sera l’un des maillons faibles du Portugal, a déclaré Poborský. À son âge, il n’est plus aussi bon constructeur et presseur que ses jeunes coéquipiers. C’est pourquoi je préférerais qu’il débute. Cela pourrait nous aider. Je lui tire mon chapeau pour ce qu’il a accompli grâce à son énorme confiance en lui. Mais on ne peut pas arrêter l’âge et il a déjà 39 ans. »

Quelqu’un pour rappeler à Poborský que c’était Ronaldo le bourreau de la Tchéquie à l’Euro 2008 et 2012 ?

Cristiano Ronaldo, légende clivante