Pronostic Sparta Prague Copenhague : Analyse, cotes et prono du 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions

Le Sparta costaud à domicile face à Copenhague

Champion de République Tchèque au terme d’une superbe bataille avec le Slavia, le Sparta Prague a obtenu un bon nul à l’aller sur le terrain du FC Copenhague (0-0) pour son entrée en lice dans les barrages de la Ligue des Champions. Dominés, les Tchèques ont fait le dos rond pour rentrer à la maison sans avoir de retard au tableau d’affichage. La formation tchèque se présente en pleine confiance pour ce match retour puisqu’elle a remporté ses 4 premières journées de championnat face au Sigma Olomouc, Zlin, le FK Pardubice et le week-end dernier contre Jablonec (1-5). Lors de cette dernière rencontre, le Sparta n’a pas traîné en inscrivant ses 5 buts en 1ère mi-temps sous l’impulsion du duo Vitik – Kairinen. Pour affronter Copenhague, le coach Priske compte sur les Kuchta, Haraslin, Birmancevic mais aussi sur l’ancien joueur de l’AC Ajaccio, Laci.

En face, Copenhague a certainement raté le coche à l’aller. Dominateur, le club danois n’a pas su faire la différence et arrive en Tchéquie pour disputer un match décisif. A l’instar du Sparta, le FC Copenhague arrive en tant que champion en titre qui a parfaitement réussi son début de saison. En effet, les protégés de Neestrup ont également remporté leurs 4 premiers matchs de championnat. Le week-end dernier, la formation danoise a pris le dessus sur Odense (2-1) avec une réalisation de l’ancien Bordelais Lukas Lerager. Pour affronter le Sparta, Copenhague sera a priori privé de son buteur Cornelius mais devrait s’appuyer sur un effectif de qualité avec les Elyounoussi, Achouri, Claesson ou Boilesen. Devant son public et après le bon nul obtenu au Danemark, le Sparta devrait prendre le meilleur sur Copenhague et se qualifier pour la finale des barrages.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

