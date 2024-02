Barrages de C3 : Ça passe pour le Sporting, la Roma, Qarabağ et le Sparta

En plus des tristes résultats français (Lens, Rennes et Toulouse ont pris la porte respectivement face à Fribourg, Milan et Benfica, seul l’OM est passé, contre le Shakhtar), quatre autres barrages de Ligue Europa avaient lieu ce jeudi soir. Vainqueur à Braga il y a une semaine (4-2), Qarabağ a été emmené en prolongation, à domicile, mais s’en est finalement sorti (2-3). De son côté, le Sporting CP a assuré à la maison (1-1) après son succès sur la pelouse des Young Boys à l’aller (3-1). Le Sparta Prague a lui réussi à retourner la table, en soumettant Galatasaray (4-1) malgré la défaite initiale en Turquie (3-2). Enfin, la Roma a dû aller jusqu’aux tirs au but pour parvenir à se défaire de Feyenoord (1-1, 4-2 T.A.B.), après le match nul de l’aller (1-1).

Tous les résultats des barrages

Fribourg 3-2 Lens (aller : 0-0)

Rennes 3-2 AC Milan (aller : 0-3)

Toulouse 0-0 Benfica (aller : 1-2)

Qarabağ 2-3 Braga (A.P.) (aller : 4-2)

Sparta Prague 4-1 Galatasaray (aller : 2-3)

Sporting CP 1-1 Young Boys (aller : 3-1)

Marseille 3-1 Chakhtar Donetsk (aller : 2-2)

Roma 1-1 (4-2 T.A.B.) Feyenoord (aller : 1-1)