Frustré par Benfica, Toulouse s’arrête là

Une nouvelle fois porté par son public, Toulouse n'a cette fois-ci pas réussi l'exploit de renverser Benfica. En manque de réussite face au but, les Toulousains ne pourront pas étendre plus loin leur magnifique parcours européen.

Toulouse FC 0-0 Benfica

Dans une magnifique ambiance, le Stadium a vécu comme il se doit le premier match hivernal de Coupe d’Europe de son histoire. Battus de peu à Lisbonne, les Violets se sont donné les moyens de l’exploit face à un Benfica en souffrance. Mais malgré plusieurs occasions franches, les Toulousains n’ont pas réussi à trouver la faille et voient donc leur beau parcours européen s’arrêter là. Non sans une pointe de frustration.

Si près, si loin

Portés par le vacarme, les Violets réalisent une belle entame, à base de gnaque et de mouvements collectifs prometteurs. Vincent Sierro envoie un premier tir cadré trop sur Anatoliï Trubin (7e), tandis que Gabriel Suazo est contré sur un excellent service au second poteau, avant qu’Aron Dønnum ne soit finalement signalé hors jeu (19e). En position idéale, l’ailier norvégien envoie ensuite sa tête directement sur le dernier rempart benfiquiste, au grand dam de tout un stade (27e). Alors que Carles Martinez Novell doit remodeler sa ligne défensive au gré des pépins physiques, les Portugais montent doucement en régime, mais Ángel Di María ne parvient pas à conclure d’un tacle glissé devant le but (33e). Toulouse a eu chaud, et si Rasmus Nicolaisen est un poil court sur corner (45e), c’est surtout Guillaume Restes qui fait hurler le Stadium dans la minute qui suit en remportant son duel face à Antonio Silva (45e+1).

Il n’aura manqué qu’un but

Trop tendre, Sierro manque l’opportunité de transposer sur le pré le feu d’artifice proposé en tribunes dès la reprise (46e). Comme face à Liverpool début novembre, ces Toulousains font preuve d’un bel allant, et toute l’île du Ramier se voit déjà célébrer la tête de Stijn Spierings après un festival de Dønnum, mais le milieu néerlandais l’envoie à côté (54e). La tempête menace d’emporter un Benfica désormais ballotté dans tous les sens. Nicolaisen ne trouve pas le cadre sur corner (60e), Thijs Dallinga heurte le poteau (65e) et Trubin se demande encore comment cette déviation à bout portant de Spierings lui arrive dessus (66e). L’orage se calme peu à peu, et malgré quelques derniers frissons, comme cette tentative de Shavy Babicka (87e), Toulouse a laissé par sa chance. En attendant qu’une nouvelle se présente, resteront les souvenirs d’une épopée historique pour le club.

TFC (3-4-3) : Restes – L. Costa, Nicolaisen, Diarra (Keben, 23e) – Desler (Kamanzi, 30e), Spierings, Sierro, Suazo (Babicka, 80e) – Dønnum, Dallinga, Gboho (Magri, 80e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Benfica (4-2-3-1) : Trubin – Bah, Silva, Otamendi, Morato (Carreras, 46e) – Neves, J. Mário – Di María (Kökçü, 85e), Rafa Silva, Neres (Aursnes, 68e) – Tengstedt (Cabral, 46e). Entraîneur : Roger Schmidt.