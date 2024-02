Moussa Diarra : « Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous »

La rage.

Tout proche de ramener un nul de Lisbonne, Toulouse a été ramené sur terre par Ángel Di María ce jeudi (2-1). Un scénario cruel pour les Violets, qui n’ont été pris à défaut que sur penalty (68e, 90e+8). « On a la chance que le match ne dure pas 90 minutes, mais 180. Il n’y a qu’un but d’écart. Il nous suffit de gagner à la maison pour passer. On est encore dedans », positivait Moussa Diarra en zone mixte, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Satisfaction supplémentaire : malgré la défaite, le TFC a encore une fois prouvé sa capacité à jouer les poils à gratter en Europe, là où on ne l’attend pas forcément. « Je ne vais pas faire le Calimero, mais beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, répond Diarra. Benfica, c’est une grande équipe, un grand club. Sur le papier, il n’y a peut-être pas photo. Mais on ne vient pas avec cet esprit d’outsider. Si on est là, en ayant pris 11 points (lors de la phase de groupes), c’est qu’on l’a mérité. »

Rendez-vous au Stadium.

Benfica et Di Maria crucifient Toulouse dans le money time