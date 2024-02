Benfica-Toulouse : des supporters toulousains victimes d’attouchements lors de fouilles

Comme un air de déjà vu.

Avant la rencontre entre Benfica et Toulouse jeudi, pour le compte des barrages aller de la Ligue Europa, qui s’est soldé sur une victoire des Lisboètes dans le money time (2-1), des supporters des Violets ont subi « des fouilles démesurés de la part des autorités portugaises », selon les termes d’un communiqué publié ce vendredi par le club haut-garonnais.

Le Toulouse Football Club souhaite exprimer sa profonde préoccupation suite aux incidents rapportés par nos supporters lors de la rencontre d’Europa League #SLBTFC. 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ ⤵️ — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 16, 2024

Plusieurs témoignages font l’état de palpations problématiques : « Le personnel de sécurité a enchaîné les attouchements : mains sur les testicules, doigts au niveau de l’anus… Un sacré moment. Même les habitués des déplacements n’en revenaient pas », relate JB, des Violets.com dans son récit de voyage. Des propos confirmés par Tristan : « On m’a touché les parties intimes, mais les filles auraient aussi subi ces gestes selon ce que j’ai entendu, mais cela n’a heureusement pas été le cas pour tout le monde […] Il n’y a pas eu tant un côté intimidation mais on sentait qu’il y avait une sorte de méfiance envers nous alors qu’on est une belle communauté, relate ce supporter toulousain. Je ne m’attendais pas à ça. J’ai été surpris, ce n’est pas normal… » Des faits graves que la direction du TFC prend « très au sérieux ». Toujours dans son communiqué, cette dernière invite les victimes à se rapprocher des « autorités compétentes (l’ambassade de France à Lisbonne ou le Ministère des Affaires Étrangères) » et a pris la décision de « saisir l’UEFA afin de relayer ces vives préoccupations et solliciter une enquête approfondie sur les faits. »

Il serait peut-être temps d’agir.

Moussa Diarra : « Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous »