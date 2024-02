Pronostic Benfica Toulouse : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

Benfica trop fort pour le TFC

Le Benfica a mis trop de temps a lancer sa campagne européenne et peut s’estimer heureux d’avoir obtenu son ticket pour les barrages de C3 après une 3e place dans son groupe. Tout s’est joué lors de la dernière journée contre le RB Salzbourg (1-3) au bout du suspense, et les Portugais finissent donc devant les Autrichiens au classement, loin derrière l’Inter et la Real Sociedad. Cela se passe plutôt bien en championnat puisque les Lisboètes sont leaders en attendant la rencontre en retard du Sporting. Ils restaient sur 7 victoires de rang en Liga Portuga0, avant leur qualification des demies de la coupe et leur nul du week-end en championnat. En même temps, il faut dire que cette équipe fait rêver avec dans le secteur défensif un mélange de jeunesse symbolisé par Antonio Silva (20 ans) et d’expérience avec Otamendi (35 ans), et un secteur offensif bien garni où l’on retrouve Di Maria (8 buts, 5 passes toutes compétitions confondues), Rafa Silva (10 buts, 9 passes TCC) ou encore Joao Mario (6 buts TCC). Depuis son arrivée, le jeune brésilien Marcos Leonardo fait des ravages avec 3 buts inscrits en à peine 90 minutes jouées au total.

Toulouse a deux visages cette saison. Presque irrésistibles sur la scène européenne avec une deuxième place obtenue dans le groupe E derrière Liverpool, mais devant l’Union St Gilloise et le LASK Linz, les Violets ont même battu le club Anglais au Stadium (3-2) au terme d’une soirée inoubliable. Ce visage, on ne le retrouve pas en Ligue 1 et en Coupe de France, puisque le tenant du titre de cette dernière est déjà sorti et ne pourra pas défendre son titre. En championnat il y a un léger mieux dernièrement grâce à des victoires contre Metz (0-1) et Reims (1-3) mais ça reste compliqué avec une 14e place au classement et une rechute face à Nantes dimanche au Stadium (0-1). Les recrues arrivées cet hiver ont déjà fait du bien, notamment Gboho (buteur en Coupe de France) et Babicka (buteur contre Reims), qui viennent s’ajouter à des joueurs qui montent en puissance comme Sierro au milieu, ou le jeune Mawissa en défense centrale. Le meilleur buteur de l’équipe reste Dallinga avec 6 buts en championnat et 4 en C3. Ce ne devrait pas être suffisant pour aller chercher un résultat sur la pelouse des Portugais qui sont trop solides et qui voudront assurer devant leur public avant le match retour.

Les supporters toulousains réalisent le plus gros déplacement de l’histoire du club