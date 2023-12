Toulouse valide sa qualification en Autriche

LASK 1-2 Toulouse

Buts : Ljubičić (61e) pour les Schwarz-Weißen // Dallinga (54e) et Suazo (83e) pour le Téfécé

En ballottage favorable pour terminer deuxième de la poule E et rallier les barrages de la Ligue Europa, Toulouse a validé sa qualification au Waldstadion de Linz, à la suite d’un succès travaillé et laborieux, qui fera date dans l’histoire des Violets (1-2). Pendant que l’Union saint-gilloise matait Liverpool, en vain (2-1), les joueurs de Carles Martinez Novell ont fait mieux qu’assurer l’essentiel : poursuivre leur parenthèse européenne enchantée, et faire oublier – au moins le temps d’un match en semaine – leur saison interne bien morose.

Gelabert proche de gravir le col

Au coup d’envoi, le LASK avait encore une chance d’être reversé en Ligue Conférence. Les Toulousains parviennent à résister et à faire bloc, même si Filip Stojković force la parade de Guillaume Restes (13e), sur une frappe du droit partie vers le poteau gauche. Les Autrichiens pénètrent sur les deux flancs, mais leur manque de précision manque d’être taxé après la demi-heure, lorsque le Téfécé choisit de sortir de sa moitié de terrain. Le TFC termine clairement mieux le premier acte grâce aux accélérations d’Ibrahim Cissoko et de Thijs Dallinga, notamment, mais Cristian Cásseres ne peut ajuster sa reprise du gauche à la suite d’un centre cafouillé par l’arrière-garde autrichienne (29e). Au fur et à mesure, César Gelabert profite mieux des espaces, et sa tentative du droit, à mi-hauteur, oblige Tobias Lawal à se coucher sur sa gauche pour éviter l’ouverture du score (35e). L’Espagnol bute à nouveau sur le portier du LASK dans la foulée, sur un tir axial (39e).

Suazo en back-to-back

Plutôt disciplinés défensivement, les Toulousains font face à des Autrichiens désireux de jouer leur va-tout au retour des vestiaires. Après que Robert Žulj a échappé (logiquement) au carton rouge à la suite d’une main dans la trogne de Cásseres, c’est pourtant ce TFC, secoué, qui va faire mouche. En contre, Cissoko envoie le cuir, de la tête, dans la course de Gelabert. Ce dernier feinte les deux axiaux du LASK et décale idéalement Dallinga, sur sa droite. Sur orbite dans la surface et libre de tout marquage, le néo-international oranje croise de l’intérieur du pied droit, hors de portée de Lawal (0-1, 54e). Le quatrième pion, déjà, pour Dallinga en C3. Mais les Toulousains perdent – un peu – le fil de la partie, et leur concentration. Insistants et vexés, les Schwarz-Weißen égalisent par l’entremise de Dejan Ljubičić, qui décroise sa tête au nez et à la barbe de Rasmus Nicolaisen, pendant que Restes demeure bloqué (1-1, 61e). Si la pression autrichienne ne faiblit pas, Toulouse prend soin de ne pas craquer, au risque de nager dans une mare de regrets. Mieux : unique buteur à l’aller, l’entrant Gabriel Suazo s’avère être l’homme providentiel des Violets, sur un centre aérien au second poteau d’Aron Dønnum. Si l’on peut retenir le crochet extérieur de l’ancien du Standard pour prendre le meilleur sur son vis-à-vis, c’est le Chilien qui conserve sa cape de héros, pour qualifier le Téfécé (1-2, 83e). Et si Milan venait sur les bords de la Garonne ?

LASK (3-4-1-2) : Lawal – Ziereis, Andrade, Talovierov (Goiginger, 79e) – Stojković (Flecker, 70e), Ljubić, Horvath, Bello – Žulj – Ljubičić (M. Koné, 88e), Usor (Havel, 89e). Entraîneur : Thomas Sageder.

Toulouse (4-4-2) : Restes – Mawissa (Biakolo, 90e+4), L. Costa, Nicolaisen, M. Diarra – Dønnum, Sierro, Cásseres Jr. (Skyttä, 76e), I. Cissoko (Magri, 67e) – Gelabert (Genreau, 67e), Dallinga (Suazo, 76e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Revivez la victoire de Toulouse au LASK (1-2)