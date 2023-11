Pronostic Liverpool LASK : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Liverpool met le feu au LASK

Malgré sa défaite contre le TFC lors de la dernière journée de C3 (3-2), Liverpool reste leader de la poule E puisqu’elle avait remporté ses 3 premiers matchs de la phase aller contre l’USG (2-0), Toulouse (5-1) et LASK justement (1-3). En Premier League, les Reds sont de nouveau en lice pour le titre, en concurrence avec Arsenal et City notamment. Ils ont notamment décroché le nul sur la pelouse de ces derniers (1-1) ce week-end. Klopp ne pourra pas compter sur son latéral Robertson, toujours blessé, mais bien remplacé par Tsimikas. Les deux Espagnols Bajcetic et surtout Thiago Alcantara sont eux aussi sur le flanc. Mais pour cette rencontre qu’il faudra absolument gagner, le technicien devrait aligner la grosse équipe d’entrée avec des joueurs comme Mohamed Salah (10 buts cette saison), Darwin Nunez (4 buts en PL), ou encore Luis Diaz qui n’a pas débuté contre City et qui sera a priori frais comme un gardon jeudi, lui qui reste sur de très bons matchs avec Liverpool et le Brésil.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

La qualification semble déjà bien loin pour Linz, qui est dernier du groupe avec seulement 3 points. Ces trois points ont d’ailleurs été récoltés lors de la dernière journée contre l’USG (3-0), avec qui ils restent à la lutte pour la 3ème place qualificative pour la Conférence League. Sur la scène nationale, le LASK est actuellement 3ème au classement à seulement 5 longueurs du leader. Cet écart aurait pu se réduire en cas de victoire contre le voisin du BW Linz, mais le favori de la rencontre s’est incliné sur le score de 2-0. Il faudra se méfier de l’attaquant star de l’équipe, Zulj, qui compte déjà 6 buts en championnat cette saison. A ses côtés pourrait figurer l’attaquant français Pintor, de retour de blessure, contrairement à son compatriote Taoui, toujours à l’infirmerie. Autres bons éléments offensifs, le numéro 9 serbe, Ljubicic (3 buts), Havel (2 buts) ou encore Goiginger (2 buts). Mais cette formation ne pourra pas rivaliser à Anfield comme les 10 dernières équipes avant elle, qui y ont toutes perdu par au moins 2 buts d’écart. D’autant que les Reds n’ont pas le droit à l’erreur pour éviter de voir Toulouse revenir et prendre la première place. Une quasi certitude, la titularisation de Luis Diaz (4 buts TCC cette saison) côté anglais, qui n’a joué que 30 minutes contre City et qui sera à 100% pour cette rencontre.

► Le pari « Liverpool gagne de 3 buts d’écart ou + » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Luis Diaz buteur » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Liverpool – LASK Linz :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Liverpool LASK Linz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic LASK Linz Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa