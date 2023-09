Pronostic LASK Linz Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Liverpool fait le job face au LASK Linz

Tombé dans le même groupe que l’Union saint-gilloise et Toulouse, le LASK Linz commence son parcours européen face au plus gros morceau, à savoir Liverpool. La saison passée, la formation autrichienne a terminé en 3e position de son championnat derrière l’intouchable Salzbourg et le Sturm Graz. Pour intégrer cette phase de groupes, l’équipe autrichienne est passée par un tour de barrage où elle a dominé les Bosniaques de Zrinjski (3-2 en cumulé). Sur le plan national, la formation entraînée par Sageder occupe actuellement la 3e position derrière les 2 meilleures équipes autrichiennes du moment, à savoir Salzbourg et le Sturm Graz. Lors de cette entame de championnat, LASK a seulement perdu une fois sur la pelouse du Sturm Graz (2-0). Dans cette équipe, on retrouve Lenny Pintor passé par Saint-Étienne l’an dernier. Les autres joueurs à suivre sont les Autrichiens Havel et Zulj ou l’Allemand Ziereis.

En face, Liverpool a vécu un exercice particulièrement compliqué l’an passé, mais avait tout de même réussi à limiter la casse lors de la dernière ligne droite avec une 5e place. Ce classement lui permet de disputer cette Ligue Europa, où la formation anglaise figure parmi les grands favoris. Après la saison décevante des Reds, Jurgen Klopp a opéré un lifting au milieu en laissant partir Fabinho, Henderson, Milner, Firmino, Keita ou Oxlade-Chamberlain. Liverpool a misé sur des éléments plus jeunes comme Mac Allister, Szoboszlai, Endo ou Gravenberch. Ce rajeunissement semble porter ses fruits, puisque le club de la Mersey est toujours invaincu en Premier League, alors qu’il a déjà affronté des formations comme Chelsea, Newcastle ou Aston Villa. Ce week-end, Liverpool s’est imposé chez les Wolves (1-3). Avec 13 points au compteur, Liverpool fait partie des 3 formations qui chassent le leader Manchester City. Lors de cette entame de saison, le Hongrois Szoboszlai s’est mis en évidence, au point d’être perçu par certains observateurs comme l’un des meilleurs recrutements réalisés en PL. Lors de ce déplacement en Autriche, Jurgen Klopp devrait faire tourner son équipe en perspective du choc face à West Ham. On devrait retrouver des joueurs avec un peu moins de temps de jeu parmi le XI à l’instar de Tsimikas, Endo, Nunez, Elliott, Gravenberch, Quansah ou Bajcetic. Malgré un turnover probable, Liverpool devrait faire respecter la logique face à LASK.

