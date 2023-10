Toulouse s’offre le LASK pour le retour de l’Europe au Stadium

Toulouse 1-0 LASK

But : Suazo (31e)

Quatorze ans après, c’est à guichets fermés que le Stadium regoûtait au parfum de la Coupe d’Europe ce jeudi soir, pour la venue du LASK Linz sur les bords de la Garonne. Le public a pu faire la fête devant la prestation de son équipe, pas toujours dominatrice dans le jeu, mais devant au score dès la demi-heure de jeu grâce à l’un des chouchous du coin, Gabriel Suazo. Ce court avantage a tenu jusqu’au bout, permettant au Téfécé de s’adjuger une première victoire dans cette Ligue Europa avant de défier deux fois Liverpool.

Le petit Suazo fait son nid

Malgré une superbe ambiance – et un premier craquage au sein du virage Brice Taton dans les premières minutes –, la rencontre reste bien terne sur la pelouse. Dans ce système avec une forte densité dans l’entrejeu, mais avec Thijs Dallinga parfois esseulé devant, Toulouse subit plutôt la pression des Autrichiens, légèrement plus entreprenants. Sur une sortie pour rattraper une mauvaise passe en retrait de Mikkel Desler, Guillaume Restes heurte George Bello, mais parvient finalement à se relever. Et puis, sur le premier tir cadré de la soirée, les Violets prennent les devants : mal dégagé devant Dallinga, le ballon revient sur Gabriel Suazo, qui n’en demandait pas tant pour faire chavirer le Stadium (1-0, 31e). Le but a le don de libérer quelque peu les locaux, à nouveau dangereux avant la pause. Mais si Dønnum est contré dans un premier temps, Dallinga ne parvient ensuite pas à cadrer sur un très bon centre de Niklas Schmidt (44e). Côté Linz, les tentatives restent bien trop timides, à l’image de cette frappe envoyée directement dans le virage Revault par Ivan Ljubic (45e+2).

Une victoire pour voir plus loin ?

Pas beaucoup plus d’excitation après la pause. Ljubičić menace enfin, mais est signalé hors jeu (50e), puis force Restes à une bonne parade au sol, avant que Moses Usor ne voie le cuir lui revenir trop vite pour cadrer (55e). Malgré cela, les phases de possession violettes se font plus nettes, et Vincent Sierro peut même envoyer une tête sur corner, au-dessus (64e). Coup de casque toujours, Thijs Dallinga se voit déjà inscrire son deuxième pion européen, mais Tobias Lawal réalise l’exploit (68e). De plus en plus sûrs de leur force, les hommes de Carles Martinez Novell gèrent une fin de partie à leur avantage, Denis Genreau s’autorisant même une jolie volée juste après son entrée en jeu (78e). Avec ce succès, voilà Toulouse en dauphin de Liverpool, à trois semaines du rendez-vous tant attendu dans l’antre d’Anfield.

Toulouse (4-5-1) : Restes – Desler, Nicolaisen, Diarra, Suazo – Dønnum (Begraoui, 77e), Sierro, Casseres, Schmidt (Kamanzi, 90e+2), Gelabert (Magri, 61e) – Dallinga (Genreau, 77e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

LASK (3-4-3) : Lawal – Talovierov (Mustapha, 88e), Ziereis, Andrade – Flecker, Jovičić (Darboe, 69e), Ljubic, Bello (Ba, 88e) – Usor (Havel, 59e), Zulj, Ljubičić (Koné, 69e). Entraîneur : Thomas Sageder.