Pronostic Toulouse LASK Linz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Toulouse enchaîne face au LASK

Pour son retour dans l’élite l’an passé, Toulouse a réalisé un exercice d’excellente qualité avec le maintien obtenu et surtout un succès en Coupe de France qui lui permet de disputer la Ligue Europa . Pour sa première dans ce groupe, le club haut-garonnais est allé chercher un bon nul chez l’Union saint-gilloise (1-1). Ce jeudi, les Toulousains seraient inspirés de réussir une bonne opération avant leur future double confrontation face au grand favori de la poule, Liverpool. Cet été, le club haut-garonnais a connu de nombreux changements et le bilan des Toulousains en L1 est seulement correct avec 2 victoires, 2 revers et surtout 3 matchs nuls. Avec 9 points, le TFC occupe la 11e place avec 3 points de plus que le premier relégable, Lorient. Le week-end dernier, les partenaires de Spierings se sont donné de l’air en explosant à domicile le FC Metz (3-0) avec le premier but de Dallinga en Ligue 1 cette saison. Le Batave, auteur d’une 1re saison aboutie, avait jusque-là inscrit un seul but lors du nul face à l’Union saint-gilloise, et il pourrait encore se montrer. Surtout en l’absence d’Aboukhlal (3 buts), blessé.

En face, LASK a fini en troisième position de son championnat autrichien la saison passée derrière Salzbourg et le Sturm Graz. Qualifiée pour la Ligue Europa, la formation basée à Linz est passée par les barrages où elle s’est défaite de Zrinjski. En revanche, malgré une bonne première période, LASK s’est incliné à domicile face à Liverpool pour son entrée en lice dans la véritable C3 (1-3). Sur la scène nationale, les hommes de Sageder se retrouvent de nouveau en 3e position avec déjà 7 points de retard sur le leader, Salzbourg. Le week-end dernier, LASK s’est incliné contre Wolfsberger (2-1). Pas au mieux, le club autrichien a seulement remporté un match sur ses 4 derniers disputés, en coupe face au modeste SC Imst. Invaincu au Stadium en ce début de saison, Toulouse pourrait bonifier le point obtenu face à l’Union saint-gilloise en s’imposant contre LASK.

