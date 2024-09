De nouveaux dérapages racistes et saluts nazis dans le kop lyonnais à Toulouse

Un air de déjà-vu.

Les joueurs de l’Olympique lyonnais ont longtemps galéré sur la pelouse toulousaine ce dimanche, avant de finir l’après-midi avec des sourires après la délivrance de Malick Fofana. Mais la bonne humeur n’a pas été partagée par tout le monde, puisque de nouveaux faits inacceptables ont eu lieu dans le kop lyonnais au Stadium. Dans un article publié ce lundi par Le Progrès, un supporter présent sur place raconte avoir été témoin de chants racistes entonnés par certains ultras de l’OL, et même de quelques saluts nazis. « Une partie du kop a entonné plusieurs fois la Marseillaise. À chaque fois, il y en avait un certain nombre qui concluaient l’hymne en criant “La France aux Français”. Un peu plus tard, quand la partie basse a repéré deux supporters maghrébins juste au-dessus du parcage, ils brandissaient tous le drapeau tricolore dans leur direction », raconte ce supporter resté anonyme. Un autre témoin a aussi affirmé avoir entendu « Va à la mosquée » ainsi que des propos misogynes. Selon le premier supporter cité, les faits sont remontés jusqu’à Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL, qui s’est désolé de la situation et a déclaré collaborer avec les forces de l’ordre.

Du changement, et vite.

