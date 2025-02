Gerard Piqué convoqué en Espagne

Piqué, Wauquiez, même combat ?

Gerard Piqué a rendez-vous avec la justice espagnole le 14 mars prochain. Il est soupçonné d’avoir touché une commission pour organiser la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Sa société Kosmos, la même qui dirige la King’s League, achète des droits télé et un club à Andorre, est en cause. L’ancien défenseur aurait agi comme intermédiaire entre la fédération espagnole et le gouvernement saoudien. Luis Rubiales, ancien président de la RFEF en procès pour agression sexuelle, est aussi en cause.

L’ex de Shakira avait déjà été inculpé en mai pour cette affaire. Depuis que les finales de la Supercoupe sont disputées en Arabie saoudite, Kosmos toucherait 4 millions d’euros par édition. Soit un total de 24 millions d’euros.

Approximativement le cachet d’un seul concert de Shakira.

