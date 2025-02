Bentaleb prêt à rejouer avec un défibrilateur : « J’en ai parlé avec Eriksen qui m’a énormément aidé »

Au casting pour le prochain Terminator.

Huit mois après son arrêt cardiaque, Nabil Bentaleb est autorisé à rejouer avec un défibrillateur. La commission médicale de la FFF a rendu un avis inédit en France pour un joueur professionnel. « Jamais un sportif professionnel n’a rejoué en France après ce que Nabil a vécu », a souligné le président du LOSC Olivier Létang, en conférence de presse ce vendredi, aux côtés de son milieu de terrain.

🎙️ Bentaleb : "J'y croyais pas trop... J'ai tellement attendu ce moment que j'avais l'impression que ce n'était pas réel. (...) J'ai beaucoup parlé à Eriksen, qui m'a énormément aidé." pic.twitter.com/MSA7xNsXbN — RMC Sport (@RMCsport) February 14, 2025

La forêt et un Danois dégarni en guise de médication

Le milieu du LOSC a eu besoin de digérer cette nouvelle, tant il revient de loin dans cette épreuve de vie : « J’avais l’impression que ce n’était pas réel. Mais c’était un travail de longue haleine. Avoir ce feu vert, c’était une délivrance. » Soutenu par Christian Eriksen et Tom Lockyer, qui ont tous deux vécu cette expérience, Bentaleb a surmonté de nombreux tests grâce à un travail intense : « J’ai parlé avec Eriksen qui m’a énormément aidé. »

Déterminé, il a enchaîné les efforts : « La forêt, je la connais par cœur maintenant. Je n’ai pas dormi pendant huit mois, j’ai travaillé pendant huit mois. » Un travail sur lui-même, comme un effort psychologique permanent pour ne pas tomber encore plus bas que sa situation le forçait à être. Revoir ses coéquipiers a été une source de motivation : « Quand tu es éloigné autant que ça des terrains, […] c’est ça qui me faisait mal et qui me motivait. » Désormais, c’est à Bruno Genesio de décider de son retour sur le terrain. Bentaleb, lui, est prêt : « J’ai passé le stade d’avoir des craintes. Le risque zéro n’existe pour personne. »

