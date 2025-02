Grosse sanction pour un joueur de Darmstadt après avoir tabassé deux adversaires

Un match de 2. Bundesliga qui finit en coups de crampons.

Un chassé dans les jambes d’un premier adversaire, puis un second à qui il envoie l’ultime combo attrapage de colback enchaîné d’une gifle : Fabian Nürnberger a complètement vrillé. Les faits remontent à samedi dernier lors d’un match de deuxième division allemande entre Darmstadt et Elversberg. La fédération allemande a annoncé ce jeudi sa sanction.

Když ti totálně přepne...a ještě Fabian Nürnberger pak doslova utekl před rozhodčím "Větší pitomost jsem na fotbalových trávnících dlouho neviděl!" Florian Kohfeldt, kouč SV Darmstadt pic.twitter.com/sEiwbto0JB — Michal Řežábek (@MichalRezabek28) February 8, 2025

3-0 : la manette doit être déposée

Alors que son équipe se faisait malmener à domicile, le latéral gauche n’a pas encaissé l’humiliation, et s’en est donc pris à deux de ses adversaires. À la 76e minute, il s’est fait légitimement dégager du gazon par l’arbitre, et a provoqué la honte de son coach, Florian Kohfeldt : « C’était une stupidité qui n’était pas acceptable. Ce n’est pas possible du tout, quelle que soit la situation dans laquelle il s’est retrouvé ». Ce pétage de plomb est complètement incongru, dans le sens où le latéral de Darmstadt n’avait reçu qu’un rouge en 140 matchs comme rapporte Kicker.

Forcément, face à de tels agissements, qui ont conduit l’une de ses victimes à sortir sur blessure, la DFB a partagé un communiqué détaillant une sanction de huit matchs, dont cinq fermes et trois avec sursis.

Une réorientation en MMA est toujours envisageable.

