Pas de vainqueur dans le barrage aller entre Heidenheim et Elversberg pour une place en Bundesliga

Le choc des titans.

Alors que Cologne et Hambourg ont effectué leur retour en Bundesliga, l’Allemagne attend de savoir qui sera le dernier pensionnaire de l’élite pour la saison 2025-2026. Pour déterminer cela, un barrage entre Heidenheim, 16e de Bundesliga, et le troisième de 2. Bundesliga, Elversberg.

Une affiche folle, entre deux équipes de puristes. Si Frank Schmidt a su faire connaître son empire ces deux dernières années, le constat reste encore plus vrai pour son adversaire issu de la Sarre, qui deviendrait la plus petite ville (13 000 âmes) à être représentée en Bundesliga en cas de promotion (record jusqu’ici détenu par Unterhaching, 26 000 habitants). Un petit Poucet comme tout le monde aime, bien moins aisé que Schalke ou Hertha Berlin, dans lequel on peut retrouver un Français, en la personne de Florian Le Joncour, passé par Concarneau et Caen.

Deux équipes parées pour la Bundesliga

La première manche avait lieu ce jeudi. Et contre toute attente, Elversberg a pris un départ canon dans ce match aller, refroidissant la Voith-Arena de Heidenheim dès le premier quart d’heure, grâce à une belle finition de l’ailier bulgare Lukas Petkov (18e). Passeur décisif, Fisnik Asllani, attaquant kosovar auteur d’une grosse saison en deuxième division (18 buts et 8 passes décisives) a doublé la mise avant la pause (42e), seul dans la surface.

Piqué au vif, Heidenheim a su réagir en recollant au score en deux minutes. D’abord grâce à Tim Siersleben, attentif au second ballon sur un coup franc (62e), et il en sera de même pour Mathias Honsak, poussant la balle dans le but vide après un arrêt de Nicolas Kristof (64e). Un match nul très spectaculaire, dont il faudra attendre le dénouement au retour, lundi 26 mai prochain.

Plus passionnant à regarder que Tottenham-Manchester United.

Le gardien de Heidenheim victime d’une commotion cérébrale