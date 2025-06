Ibrahimović retrouve un club en Allemagne !

L’autre Ibra.

Espoir du Bayern Munich, Arijon Ibrahimović a été prêté à Heidenheim, maintenu en Bundesliga après son succès contre Elversberg (2-2, 1-2), lors des barrages de promotion.

Une collab’ en vue entre les deux clubs

Le jeune Allemand de 19 ans sort d’un prêt compliqué à la Lazio, où il n’a joué que sept petites minutes en championnat, sans rien pouvoir faire de spécial. Plus intéressant du côté de Frosinone lors de l’exercice 2023-2024, jouant sa quinzaine de matchs, l’offensif du Bayern Munich doit encore acquérir de l’expérience pour remplacer Leroy Sané dans le fond de l’attaque.

« Ari’ est un joueur offensif polyvalent qui, nous en sommes convaincus, franchira la prochaine étape de sa carrière la saison prochaine chez nous en Bundesliga , se satisfait Holger Sanwald, directeur général d’Heidenheim dans un communiqué. Avec Niklas Dorsch et, plus récemment, Paul Wanner et Frans Krätzig, nous avons déjà fait de très bonnes expériences avec de jeunes joueurs du FC Bayern chez nous par le passé. » Ibrahimović viendra remplacer numériquement Paul Wanner, qui devrait retourner sous les ordres de Vincent Kompany à la fin de son prêt.

On attend son prochain prêt à Gijon ?

