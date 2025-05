Le gardien de Heidenheim victime d’une commotion cérébrale

Choc inquiétant pour Kevin Müller.

Dernier rempart de Heidenheim, actuel barragiste de Bundesliga, le gardien allemand a subi un gros choc à la tête ce vendredi soir face à la lanterne rouge Bochum (0-0). Le contact s’est déroulé au retour des vestiaires, où Müller et l’ancien Strasbourgeois Ibrahima Sissoko se sont percutés dans les airs. Soigné pendant plus de dix minutes sur la pelouse de Voith-Arena, Müller a finalement été remplacé par Frank Feller.

Durante partida contra o Bochum, pela 32ª rodada da Bundesliga, o goleiro do Heidenheim bateu com o rosto no queixo do adversário e caiu desacordado. O jogo permaneceu paralisado por cerca de 10 minutos, até que Müller pudesse ser retirado de campo. O clube ainda não se… pic.twitter.com/rP4QNqt3hV — ge (@geglobo) May 2, 2025

Ce samedi matin, Heidenheim a annoncé que son portier souffrait bien « d’une commotion cérébrale » et lui souhaite un prompt rétablissement. Son indisponibilité n’a pas été annoncée. À deux journées de la fin, Heidenheim compte quatre points d’avance sur le premier relégable Hostein Kiel et quatre de retard sur Hoffenheim, quinzième et pour le moment assuré de rester quoi qu’il arrive en Bundesliga la saison prochaine.