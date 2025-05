Se marier dans un stade ? C’est possible en Allemagne

Le tout en crampons et maillot du club.

Se marier au stade Francis-Le Basser, au Nouste Camp ou à Francis-Turcan ? Voici à peu près l’idée qu’ont eue les salariés du SV Darmstadt. L’actuel douzième de 2. Bundesliga autorise les mariages civils dans son stade. Le Merck-Stadion am Böllenfalltor a passé un accord avec la mairie de la ville pour accueillir les unions dans sa loge. « Nous sommes ravis que les cœurs bleu et blanc puissent battre plus fort non seulement les jours de match, mais aussi pour le plus beau jour de leur vie », s’est réjoui le club sur son site. Les prétendantes et prétendants n’ont plus qu’à envoyer un mail au service événementiel du club.

Certains joueurs, comme Andriy Lunin, ont déjà fait leur demande en mariage dans un stade, et le stade de la Fiorentina avait déjà autorisé les mariages, tout comme Anderlecht.

Les lunes de miel.