Le Werder Brême a son nouveau coach

Le (bon) travail paie.

Ce jeudi 29 mai, le Werder Brême a officialisé l’arrivée de l’entraîneur allemand du SV Elversberg, Horst Steffen, pour pallier le départ d’Ole Werner. Elversberg, c’est pas très grand, c’est dans la Sarre, et c’est surtout là où Horst Steffen est devenu une légende. En octobre 2018, le coach de 56 piges a conduit le club allemand, en l’espace de sept ans, de la quatrième division jusqu’aux portes de la Bundesliga. Il a réalisé deux montées consécutives vers la 2. Bundesliga. Après une première saison en deuxième division, où l’équipe a stagné dans le ventre mou du classement, ses principes offensifs ont permis au petit club de décrocher une troisième place, synonyme de barrages. Devant des gros comme le Hertha Berlin. Malheureusement pour les hommes de Steffen, ils sont tombés sur un solide Heidenheim, et surtout sur un immense Léo Scienza.

Le directeur sportif du Werder Brême a été élogieux à propos de son nouveau salarié : « L’expertise et la personnalité de Horst nous ont impressionnés au cours de nos conversations. Il a accompli un travail incroyable à Elversberg au cours des sept dernières années. Horst pratique un football offensif et attrayant et dirige très bien son équipe. Nous pensons que nous sommes bien équipés pour la nouvelle saison avec lui. »

L’entraîneur de 56 ans a quant à lui déclaré que « le fait que le Werder ait pris contact avec moi est avant tout une reconnaissance de ma personne et de mon travail. Au cours de nos discussions, les dirigeants ont montré à quel point ils m’estimaient et m’ont fait part de leurs projets pour les années à venir. J’étais en adéquation et je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider de venir. Je suis impatient de relever ce défi. » Chiche ?

Ça, Steffen.

