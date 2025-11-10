S’abonner au mag
Le Werder encore à l’origine d’un entraîneur viré en Bundesliga

Simmonis va enfin pouvoir reformer son duo avec Garfunkelis.

« Hello darkness my old friend », c’est un peu ce que doit vivre Paul Simmonis, entraîneur de Wolfsburg viré pour ses piètres performances. Par piètre, son board entend-il une dernière place en Bundesliga ? Non. Wolfsburg est quatorzième, mais a perdu contre le Werder Brême vendredi. Et ça, c’est mauvais signe. Après cette défaite dans le temps additionnel, le Werder est à l’origine d’un troisième limogeage d’entraîneur de la saison de Bundesliga. Erik ten Hag, ancien coach de Leverkusen, avait été remercié après un match nul contre les Verts (3-3). Gerardo Seoane, ancien entraîneur de Mönchengladbach, avait aussi pris la porte mi-septembre après une défaite (0-4) contre Brême. Les Loups n’ont gagné que deux matchs en championnat. Ils ont également paumé la coupe d’Allemagne contre Kiel, en deuxième division.

Arrivé en juin

La valse des coachs se poursuit donc, puisque le Néerlandais avait débarqué en Allemagne en juin seulement. Il avait remporté le premier trophée de l’histoire des Go Ahead Eagles depuis 92 ans.

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

