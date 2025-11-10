Le Werder encore à l’origine d’un entraîneur viré en Bundesliga

Simmonis va enfin pouvoir reformer son duo avec Garfunkelis.

« Hello darkness my old friend », c’est un peu ce que doit vivre Paul Simmonis, entraîneur de Wolfsburg viré pour ses piètres performances. Par piètre, son board entend-il une dernière place en Bundesliga ? Non. Wolfsburg est quatorzième, mais a perdu contre le Werder Brême vendredi. Et ça, c’est mauvais signe. Après cette défaite dans le temps additionnel, le Werder est à l’origine d’un troisième limogeage d’entraîneur de la saison de Bundesliga. Erik ten Hag, ancien coach de Leverkusen, avait été remercié après un match nul contre les Verts (3-3). Gerardo Seoane, ancien entraîneur de Mönchengladbach, avait aussi pris la porte mi-septembre après une défaite (0-4) contre Brême. Les Loups n’ont gagné que deux matchs en championnat. Ils ont également paumé la coupe d’Allemagne contre Kiel, en deuxième division.

Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Cheftrainer Paul Simonis getrennt. Der 40-Jährige wurde am Sonntagabend mit sofortiger Wirkung freigestellt. Mit Simonis verlassen auch die Co-Trainer Peter van der Veen, Tristan Berghuis und Martin Darneviel den Klub. Bei den Wölfen… pic.twitter.com/Ftr2vNkqJs — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 9, 2025

Arrivé en juin

La valse des coachs se poursuit donc, puisque le Néerlandais avait débarqué en Allemagne en juin seulement. Il avait remporté le premier trophée de l’histoire des Go Ahead Eagles depuis 92 ans.

