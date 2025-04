Les Go Ahead Eagles ont remporté leur premier titre depuis plus de 90 ans

L’aigle a pris son envol.

Le Feyenoord Stadion était au bord de l’implosion ce lundi soir, après que Julius Dirksen a transformé son tir au but. Au terme de presque trois heures de suspense haletant, les Go Ahead Eagles ont remporté la première Coupe des Pays-Bas de leur histoire, en terrassant l’AZ Alkmaar. C’est la fin d’une disette de 92 ans pour le club de Deventer, puisque leur dernier trophée remonte à 1933, et un quatrième titre de champion entre-deux-guerres.

De Busser triomphe au clair de lune

Une bonne nouvelle en cache une autre, puisque ce titre leur assure une qualification en phase de ligue de Ligue Europa. Les Reuzendoder (tueurs de géants en néerlandais) connaîtront ainsi leurs premiers matchs en poule d’une Coupe d’Europe. Ce qui confirme leur progression, après une septième place la saison dernière, synonyme de tours de qualification en Ligue Conférence (défaite au second tour contre les Norvégiens de Brann, 3-2 au cumulé).

Un baptême du feu réussi pour Paul Simonis, qui effectuait sa première saison en tant qu’entraîneur, après que René Hake avait décidé de rejoindre le staff d’Erik ten Hag à Manchester United.

Ce trophée, jamais les Go Ahead Eagles n’auraient pu le remporter sans Jari De Busser. Arrivé de Lommel l’été dernier, le portier belge aura tout fait aux attaquants d’Alkmaar. En témoigne cet arrêt du bout des doigts sur une frappe brossée de Troy Parrott, dès la 18e minute de jeu. Une parade spectaculaire qui en appelle d’autres durant toute la soirée. Huit précisément, dont ce sauvetage en extension face à Mexx Meerdink, dans le temps additionnel. Son seul tort aura été ce penalty encaissé (tiré deux fois, car le premier avait été arrêté mais De Busser n’avait pas ses pieds sur la ligne) par Troy Parrott.

Jari De Busser met een 𝐰𝐞𝐫𝐞𝐥𝐝𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 🧤#AZGAE #KNVBBeker — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2025

Alors que le trophée était à portée de mains, l’AZ craquera à la 99e minute, après que Peer Koopmeiners (petit frère de) ne se rende coupable d’une main dans la surface. Penalty transformé par le capitaine Mats Deijl, qui donnera lieu à de la prolongation, puis des tirs au but. Une séance où Jari De Busser va encore se montrer, stoppant les tirs de Zico Buurmeester et Mayckel Lahdo. Les Eagles, plus sereins sur le point de penalty, ne manqueront aucune de leurs quatre tentatives.

On attend toujours Peter Bosz et Francesco Farioli pour soulever ce trophée.

