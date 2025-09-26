S’abonner au mag
Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque

CDB
Des hauts et des bas pour Bas Dost.

Révélé en Allemagne, l’attaquant international néerlandais (18 sélections, 1 but) de 36 ans a annoncé mettre un terme à sa longue carrière, dans un entretien avec le média néerlandais Algemeen Dagblad. Victime d’un malaise cardiaque le 29 octobre 2023 en plein match avec son club de Nimègue face à l’AZ Alkmaar, Bas Dost avait été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses, à laquelle il met ce vendredi un point final.

L’apogée au Portugal

Avant ça, le géant d’1,96m avait fait partie en 2015 de la superteam de Wolfsburg, aux côtés de De Bruyne, Schürrle, Perišić, Luiz Gustavo, Robin Knoche ou Vieirinha (ça ne nous rajeunit pas tout ça). Une deuxième place en Bundesliga à la clé, et un doublé Pokal-Supercoupe d’Allemagne, soit les deux tiers du palmarès du club.

Transféré au Sporting CP en 2016, il inscrit avec le club portugais 93 buts en 127 matchs et fait alors partie des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Il change ensuite de club presque chaque année, jusqu’à ce malheureux jour de 2023.

On lui souhaite la santé.

