Jamal Musiala prolonge au Bayern jusqu’à la prochaine décennie

Bambi reste dans la forêt bavaroise.

Jamal Musiala prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2030. Après des mois de négociations, l’international allemand a signé un nouveau contrat, alors que l’ancien courait jusqu’en 2026.

« Quel beau cadeau pour le club et ses fans à l’occasion du 125e anniversaire du FC Bayern », a réagi le président Herbert Hainer, louant « un joueur absolument exceptionnel » pour qui « les gens vont au stade ». « Parfois, on a l’impression que la gravité ne s’applique pas à lui », ajoute-t-il. De son côté, Musiala s’est réjoui de cet accord : « Le FC Bayern est l’un des clubs les plus importants au monde. […] Je suis convaincu que je peux réaliser de grandes choses avec ce club. » (Kicker)

Le directeur sportif Max Eberl estime avoir « convaincu l’un des joueurs les plus recherchés au monde de rejoindre le FC Bayern à long terme », affirmant que le milieu de 21 ans « façonne le présent du FC Bayern » et en sera aussi « le visage » dans le futur.

Beaucoup de bla-bla pour continuer à faire bégayer les défenses de Bundesliga.

Des fans du Celtic demandent l’exclusion d’Israël des compétitions internationales