Fribourg renverse Lens au bout de la prolongation

SC Fribourg 3-2 (A.P.) RC Lens

Buts : Sallai (68e, 90e+2), Gregoritsch (99e) // Pereira Da Costa (28e), Wahi (45e+2)

Et le rêve prit fin. La campagne du RC Lens, de retour sur la scène européenne après 16 ans d’absence, s’est achevée ce jeudi à Fribourg (3-2). Le réalisme des Sang et Or leur a pourtant permis de compter deux buts d’avance. Ils n’ont cependant pas su contenir les assauts allemands en seconde période, puis en prolongation. Comme en 2000 et en 2007, respectivement face à Stuttgart et Leverkusen, le parcours européen du Racing s’arrête en Allemagne. Avec des regrets.

Costa Croisière

Pas bien réveillés (peut-être à cause des feux d’artifice tirés sous leurs fenêtres la nuit dernière), les Sang et Or sont entrés timidement dans leur match. Plus agressif et plus propre techniquement, Fribourg n’a cependant pas réussi à en profiter. Le renversement raté de Jonathan Gradit a offert une opportunité en contre, mais le tir de Roland Sallai a été dévié (9e). Pas plus de réussite pour Lucas Höler, qui a réclamé un penalty pour un accrochage, en vain (10e). Les Lensois sont progressivement montés en puissance au bout d’une quinzaine de minutes, même si le centre de Gradit, trop long pour Elye Wahi (16e), et le coup franc de Przemysław Frankowski, repoussé (21e), n’ont rien donné. La première occasion s’est révélée la bonne : Frankowski a mis le ballon dans la boîte, Noah Atubola est parti à la pêche dans les airs, et David Pereira Da Costa punit la mauvaise sortie du portier, sans même prendre la peine de contrôler (0-1, 28e). Le quatrième but du Portugais sur ses six derniers matchs, qui a fait exploser le parcage – au grand dam du speaker, obligé de renouveler son appel contre l’utilisation des fumigènes.

🔥🔥🔥 BUUUUUUUT !! Pereira da Costa et Lens profitent d'une grosse erreur du gardien adverse et ouvrent le score ! 🔴🟡 Si on en reste là, Lens sera qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. pic.twitter.com/W1u0vWWV13 — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

Fribourg a bien failli recoller sur un cafouillage, Brice Samba étant alors sauvé par son poteau (33e). Le Racing s’est encore fait peur lorsque Kiliann Sildillia s’est élevé plus haut que tout le monde dans la surface, mais le Français a mal contrôlé son coup de tête (40e). Muet depuis trois mois à l’extérieur, Wahi est finalement sorti du bois au meilleur moment pour enfoncer les locaux. Manuel Gulde s’est foiré et a laissé l’attaquant filer au but : l’international Espoirs a ensuite fini le travail en plaçant le cuir au-dessus de l’épaule d’Atubolu (0-2, 45e+2). Son troisième but européen de la saison, après ceux inscrits contre Arsenal et le PSV.

Under pressure

Dès la reprise, Christian Streich a abattu la carte Michael Gregoritsch, buteur le week-end dernier en Bundesliga et auteur d’un triplé contre l’Olympiakos cet automne. Fribourg a logiquement accentué sa pression. La perte de balle d’Abdukodir Khusanov, titulaire en l’absence de Kevin Danso (suspendu), a exposé le Racing, qui a pu souffler en voyant la frappe de Sallai atterrir dans les gants de Samba (52e). L’international ouzbek a encore joué avec le feu en réalisant une intervention virile sur Merlin Röhl dans la surface, sans que l’arbitre ne bronche (61e). Frankowski aurait pu plier l’affaire à l’issue d’un raid mémorable sur l’une des rares occasions lensoises en deuxième période, mais le Polonais a conclu son action par un tir trop mou (57e). À force de plier, Lens a logiquement fini par rompre à la suite d’un coup franc de Ritsu Doan. Sallai a mis tout ce qu’il avait au moment de reprendre un ballon qui traînait, et a fait mouche (1-2, 68e).

Sallai takes Freiburg into extra time 🤯#UEL pic.twitter.com/V15YR6G3Eq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024

Samba a maintenu le Racing à flot en détournant la tentative de Kübler (72e), et sur le corner suivant, Gregoritsch a placé son coup de tête à côté (73e). Le sixième de Ligue 1 a serré les dents jusqu’au bout, puisque le numéro d’équilibriste d’Angelo Fulgini n’a pas payé, l’entrant glissant le ballon au ras du montant (82e). Ruben Aguilar a lui aussi eu l’occasion de mettre fin au suspense, mais Atubolu s’est interposé (90e). Samba a également tenu la baraque de l’autre côté, du bout du gant (90e). Jusqu’à ce que Sallai, d’une frappe déviée par Haïdara, ne libère l’Europa-Park Stadion (2-2, 90e+2). Le Racing a même frôlé la correctionnelle sur une ultime tête piquée de Gregoritsch (90e+5). L’international autrichien a néanmoins eu le dernier mot en prolongation, malgré les protestations du banc lensois, qui réclamait une poussette dans le dos d’Haïdara (3-2, 99e). Le but de trop pour les Artésiens, incapables de recoller en dépit de l’entrée d’Andy Diouf, qui s’est heurté à Atubolu (104e). Pas de huitièmes de finale, donc, pour Lens, qui quitte l’Europe la tête haute, mais avec amertume. Encore un jeudi qui va se terminer en gueule de bois pour le foot français.

Fribourg (4-4-2) : Atubolu – Kübler (Günter, 101e), Gulde (Ginter, 86e), Sildillia (Weisshaupt, 46e), Makengo (Gregoritsch, 46e) – Doan, Eggestein, Höfler, Röhl (Grifo, 86e) – Sallai (Muslija, 106e), Höler. Entraîneur : Christian Streich.

Lens (3-4-1-2) : Samba – Medina, Khusanov, Gradit (Diouf, 103e) – Chávez (Haïdara, 81e), Abdul Samed (Saïd, 103e), El Aynaoui, Frankowski (Aguilar, 73e) – Pereira Da Costa (Fulgini, 81e) – Wahi (Guilavogui, 74e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.