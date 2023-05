Nils Petersen, l’adieu aux larmes

Après presque neuf ans de bons et loyaux services avec la tunique du SC Fribourg, Nils Petersen a livré ce vendredi 19 mai son dernier récital à l'Europa-Park Stadion devant plus de 33 000 supporters. Une dernière valse pour un voyage au bout de la nuit dans la Ville libre.

Trois mille trente jours séparent le son premier match à domicile de Nils Petersen sous les couleurs de Fribourg de sa dernière partie au Schwarzwald-Stadion, devenu Europa-Park Stadion depuis 2021. Entre-temps, celui qui a également évolué avec le Bayern Munich et le Werder Brême auparavant a inscrit 105 buts en 277 matchs et s’est adjugé le titre de meilleur buteur de l’histoire de Fribourg. Une bagatelle… À bientôt 35 ans, l’international allemand a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais pas avant de laisser le club de sa vie en Ligue des champions, lui qui a tout connu en rouge et blanc.

The Last Dance

Huit ans, trois mois et dix-neuf jours. C’est le temps écoulé entre le 31 janvier 2015, où Nils Petersen a inscrit son premier but avec Fribourg, et le 19 mai 2023, lorsque le numéro 18 fribourgeois a inscrit son dernier but à domicile. Un but ô combien symbolique pour le natif de Wernigerode, à l’est de l’Allemagne, qui n’avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en Bundesliga en 27 apparitions. Devenu un joueur de la rotation de Christian Streich, autre monument de Fribourg, l’attaquant invétéré a inscrit le deuxième but de la partie pour les Breisgau-Brasilianer cinq petites minutes seulement après son entrée de jeu. Le but du KO, donc, mais également du rêve de Ligue des champions pour une équipe qui évoluait en deuxième division il y a moins de dix ans.

Au coup de sifflet final, la victoire entérinée, ce joueur particulier a communié pendant de longues minutes avec les fans massés dans la tribune réservée aux différents groupes ultras que compte le club. Chants, banderoles et drapeaux ont été de la partie. Le héros du soir a même partagé une bière, directement sur le perchoir, avec les fans fribourgeois. Un hommage à la hauteur du monument qu’est devenu, au fil des années, Nils Petersen.

Un monstre sacré

Si l’émotion était palpable à l’issue du match, elle l’était pour l’ensemble des acteurs de la partie : joueurs, supporters et membres du staff. Très ému, Christian Streich a eu des mots touchants pour son avant-centre face aux médias : « Je n’oublierai jamais ce match, je ne sais pas comment ce sera sans Nils Petersen dans le vestiaire. Il est sorti du banc, mais il a porté toute l’équipe. Nous resterons en contact, pour la vie entière. » Devenu un monument de la ville au même titre que la cathédrale, le Schwabentor ou encore le Martinstor, Niels Petersen a tout connu avec Fribourg. Arrivé en prêt depuis Brême à l’hiver 2015, il est resté à l’issue de la saison lorsque le club a été relégué en deuxième division et il est l’un des artisans de la remontée la saison suivante, tout en connaissant à deux reprises l’Europe (il a disputé avec Fribourg les tours de qualification en Ligue Europa lors de la saison 2017-2018 et la qualification directe pour la C3 cette saison, les Breisgau-Brasilianer ayant été éjectés de la compétition en huitièmes de finale par la Juventus).

This is #Bundesliga ❤️‍🔥 What an emotional farewell of Nils #Petersen from the @scfreiburg fans and of course with a beer, what else? Cheers 🍻 #SCFWOB (Source: DFL) pic.twitter.com/gZseFxqbqG — Ivo Hrstic (@HrsticIvo) May 20, 2023

277 matchs plus tard, la légende Petersen est en passe de devenir un mythe. Lui-même n’a pas caché son émotion au micro de Sky Sports, la voix quelque peu tremblante : « J’ai une petite boule dans la gorge, un peu de voix laissée dans les tribunes. Mais ça va, il y a maintenant des nouveaux qui arrivent et qui peuvent faire sensation dans cette partie du classement. » Et de poursuivre : « Je suis heureux d’avoir fait partie de ce club, d’avoir été l’un de ceux qui lui ont permis d’atteindre des sommets. Après tout, nous étions en deuxième division. » Il lui reste encore un match, face à l’Eintracht Francfort, avant de raccrocher définitivement les crampons et d’offrir à son équipe une qualification directe en Ligue des champions. Pour la première fois de son histoire, qu’il a clairement contribué à écrire.

