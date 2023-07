Nils Petersen ne comprend pas les joueurs qui partent jouer en Arabie saoudite

Retiré des terrains depuis le 19 mai 2023, Nils Petersen a bien des choses à dire. Le meilleur buteur de l’histoire de Fribourg (105 buts en 277 matchs), qui travaille depuis un an et demi sur son livre Bank Secret – Soliloquies of a Soccer Professional qui paraît ce lundi en Allemagne, a délivré une longue interview au média allemand Kicker en marge de la sortie de celui-ci. Interrogé sur le départ massif de footballeurs vers l’Arabie saoudite ces dernières semaines, à l’image de Karim Benzema, Roberto Firmino ou N’Golo Kanté, Petersen ne comprend pas vraiment le choix de ces internationaux reconnus : « C’est décevant et cela nous donne une mauvaise image à nous, footballeurs, car personne ne peut venir avec l’argument et dire que “c’est tellement intéressant là-bas”, que “ma femme veut absolument y aller” ou que “ma famille aime l’Arabie saoudite”. C’est uniquement une question d’argent. Il est légitime que quelqu’un dise : je suis un capitaliste, je viens pour l’argent et je me retire à 35 ans avec des dizaines de millions. Ce serait honnête. Mais je trouve que nous gagnons déjà tellement et que nous avons une vie très privilégiée. (…) Je me dis alors, quelle vie frustrante doivent avoir ces garçons pour qu’ils aillent là-bas le plus souvent en fin de carrière ! Mais ces joueurs ne me manquent pas non plus. Je n’ai pas encore vu un match de Cristiano Ronaldo (à Al-Hilal) et je ne regarderai pas non plus un match de Benzema (à Al-Ittihad), parce que cela ne m’intéresse pas du tout et qu’ils ne sont jamais poussés à leur maximum là-bas. Je ne connais pas non plus de personnes qui regardent ces matchs ou qui veulent acheter un maillot. »

Pas de doute : Petersen tire toujours aussi bien, même après avoir raccroché les crampons.

Suivez le multiplex de la 34e journée de Bundesliga