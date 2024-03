Pronostic Fribourg Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leverkusen ne fait pas de cadeau à Fribourg

Fribourg vient de connaître une vraie déculottée sur la pelouse de West Ham (5-0), se faisant ainsi éliminer de la Coupe d’Europe. Pour ne rien arranger, c’est assez compliqué en championnat contrairement à la saison dernière. Les Allemands restaient sur une série de 7 matchs sans gagner en championnat avant la courte victoire contre Bochum la semaine dernière (1-2), et auront probablement du mal à rivaliser avec l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison. D’autant que quelques joueurs devraient encore manquer à l’appel. En revanche, on retrouvera bien l’attaquant Holer (7 buts en Bundes), ou encore l’italien Grifo (11 buts, 8 passes TCC), le joueur clé de cette formation.

Leverkusen a eu chaud dans la semaine contre Qarabag, mais a fini par se qualifier en faisant preuve de beaucoup de caractère avec ces deux buts dans le temps additionnel. Cela fait désormais plus de 40 matchs que cette formation n’a pas perdu, et même si le titre semble tout proche, ce n’est pas encore terminé. Une nouvelle victoire les rapprocherait encore du graal, eux qui ont déjà 10 points d’avance sur le Bayern second. Toujours sans l’attaquant Boniface, blessé, c’est Schick qui assure l’intérim, lui qui a inscrit depuis son retour 10 buts en 18 matchs, dont un doublé contre Qarabag. Le danger vient souvent des ailes dans le dispositif de Xabi Alonso, avec Frimpong (10 buts, 6 passes TCC) et Grimaldo (11 buts, 13 passes), mais également du crack Wirtz, très souvent passeur (14 passes TCC) mais qui se mue parfois en buteur (9 buts TCC).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

