Leverkusen enchaîne face à Fribourg

Leverkusen 2-1 Fribourg

Buts : Wirtz (36e) et Atubolu CSC (61e) pour le Bayer // Gulde (70e) pour Fribourg

Qui pourra les arrêter ?

Toujours aussi insaisissables, les protégés de Xabi Alonso se sont adjugés un huitième succès de rang, toutes compétitions confondues, ce dimanche après-midi face à une équipe de Fribourg qui n’a pas démérité (2-1). En totale confiance, le Bayer Leverkusen a complètement asphyxié ses adversaires dès le départ, et il aurait même pu mener dès la première minute si Granit Xhaka avait eu un peu plus de réussite sur un pétard lointain (1e). Les situations se sont ensuite multipliées pour les locaux, qui ont attendu de voir Florian Wirtz réaliser un somptueux numéro de soliste pour faire sauter le verrou adverse (1-0, 36e).

Sans doute inspiré par Harry Kane (et par Lamine Camara la semaine passée), Victor Boniface s’est alors essayé à son tour à une frappe de plus de 50 mètres, légèrement trop à droite du but de Noah Atubolu (58e). Le couperet est finalement tombé quelques secondes plus tard : après un long rush de Wirtz, Jonas Hofmann a récupéré le cuir, dégainé du droit, et vu son tir taper le poteau avant de rebondir dans le dos du gardien adverse, malheureux sur ce coup (2-0, 61e). Le match est ensuite devenu totalement fou avec un réveil de Fribourg grâce à une belle tête croisée de Manuel Gulde (2-1, 70e), et une frappe dangereuse de Killian Sildillia, bien boxée par Lukáš Hrádecký (73e). Dans la foulée, l’intenable Wirtz a trouvé la barre transversale sur un pétard (74e), en guise de dernier gros frisson de la soirée. Et heureusement pour le Bayer que le match ne durait pas vingt minutes de plus, car tout aurait pu basculer.

Leverkusen reprend la tête du championnat, Fribourg finira le week-end huitième.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong (Tella, 85e), Palacios, Xhaka, Grimaldo (Hincapié, 90e) – Hofmann (Adli, 85e), Wirtz (Hložek, 90e) – Boniface (Schick, 90e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Fribourg (4-3-3) : Atubolu – Sildillia, Ginter, Lienhart (Gulde, 68e), Kübler – Röhl (Adamu, 81e), Höfler, Eggestein (Gregoritsch, 67e) – Doan, Höler, Grifo (Weisshaupt, 81e). Entraîneur : Christian Streich.

