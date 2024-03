Vainqueur à Fribourg, Leverkusen garde le rythme

Fribourg 2-3 Bayer Leverkusen

Buts : Doan (10e) et Keitel (79e) pour les Breisgau-Brasilianer // Wirtz (2e), Hlozek (40e) et Schick (53e) pour die Werkself

Toujours leader et toujours invaincu.

Quelques jours après avoir arraché une victoire miraculeuse face à Qarabağ, Leverkusen s’est de nouveau imposé 3-2, cette fois-ci face à Fribourg. Les hommes de Xabi Alonso ont profité de réalisations de Florian Wirtz, Adam Hlozek et Patrik Schick pour enchaîner une huitième victoire de suite en Bundesliga. Si Fribourg a proposé une belle opposition, égalisant rapidement à 1-1, par Ritsu Doan, puis en réduisant l’écart par Yannik Feitel, la victoire est logique pour les visiteurs, supérieurs à leurs adversaires dans de nombreux aspects du jeu.

Comme un bon week-end ne serait rien sans une nouvelle grosse performance des latéraux du Bayer, Alejandro Grimaldo et Jeremie Frimpong se sont signalés d’une passe décisive, portant respectivement leur bilan à 11 et 7 passé dé’ cette saison. Au classement, le leader possède toujours 10 points d’avance sur le Bayern Munich, alors que Fribourg est neuvième. Après 75 matchs sur le banc du club, Xabi Alonso affiche un total de buts et de victoires plus qu’impressionnant.

Heureux qui comme Leverkusen, gagne tous les week-ends.

