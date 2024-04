Florian Wirtz devrait rester à Leverkusen

Leverkusen va peut-être réaliser un exploit inédit : garder ses joueurs après une grosse saison.

Dix-sept buts et dix-huit passes décisives toutes compétitions confondues : cette saison, les stats de Florian Wirtz font tourner les têtes des plus grandes écuries européennes. Pourtant, le milieu offensif semble parti pour s’inscrire dans la durée en Rhénanie-du-Nord. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le directeur général du club Fernando Carro, interviewé par AS après le titre historique du club allemand en Bundesliga : « En raison de la relation avec ses parents, son idée est de rester avec nous. Dans le football, on ne peut pas prévoir plus d’un an… Mais la saison prochaine, il sera encore à Leverkusen. »

Le dirigeant espagnol a tout de même admis qu’il devrait dire au revoir à un de ses cadres : « Nos recrutements dépendront de ce que nous vendrons. Nous sommes un club qui a besoin de faire une grosse vente chaque année pour refinancer les recrutements. Nous ferons probablement une grosse vente. Et cela permettra de financer deux ou trois recrutements. » Stabilité semble malgré tout être le maître le mot à Leverkusen : alors que certains envoyaient Xabi Alonso à Liverpool ou au Real Madrid, le coach espagnol a également annoncé qu’il resterait au club la saison prochaine.

Et si le tombeur du Bayern rééditait l’exploit la saison prochaine ?

Les remplaçants de l'OL sont les plus efficaces d'Europe