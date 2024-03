Ralph Hasenhüttl remplace Niko Kovač sur le banc de Wolfsburg

Ca n’a pas traîné.

A peine remercié par le VfL Wolfsburg que Niko Kovač a déjà un successeur. Et non, ce n’est pas son adjoint de frère Robert qui assurera l’intérim puisque les dirigeants des Loups ont annoncé ce dimanche en fin de journée que Ralph Hasenhüttl prendra les commandes du club de l’Autostadt pour les huit journées restantes. Sans club depuis son départ de Southampton en 2022 et où il officiait depuis 2018, l’Autrichien sera présenté dès ce lundi, avant de prendre ses fonctions le jour suivant.

Si la durée de son contrat n’a pas été communiquée, tout au plus sait-on qu’il s’est engagé « à long-terme », Hasenhüttl devra d’abord maintenir Wolfsburg – actuellement 14e – en Bundesliga, avant de tenter de ramener le club de Basse-Saxe sur la scène européenne, une mission à laquelle avait échoué son prédécesseur la saison dernière.

Mais bon, quand on a déjà réussi l’opération avec le RB Leipzig lors de sa toute première saison dans l’élite, tout est possible.