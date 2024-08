Pronostic Wolfsburg Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich démarre par une victoire face à Wolfsbourg ?

Wolfsbourg, qui avait terminé à la 12e place en Bundesliga la saison dernière, espère désormais redresser la barre et réaliser une bien meilleure performance cette année. Pour cette première journée, les Loups affronteront le Bayern Munich, et ils seront attendus à un tout autre niveau, avec l’ambition de retrouver une position plus en adéquation avec leur statut. Leur préparation estivale a été en demi-teinte, avec une seule victoire en cinq matchs. Après avoir terminé par deux matchs nuls contre Côme (0-0) et Brentford (4-4), Wolfsbourg a tout de même réussi à l’emporter contre Coblence (0-1) lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne la semaine dernière. Pas vraiment rassurant tout de même.

Face à eux, le Bayern Munich a dû composer avec une concurrence féroce pour le titre de Bundesliga la saison dernière. Dépassés par un Bayer Leverkusen en grande forme, les Bavarois ont terminé à la troisième place du championnat. Un classement qui n’est pas passé après une décennie de domination. Sous la nouvelle direction de Vincent Kompany, qui a pris la relève de Thomas Tuchel, le Bayern est résolu à reprendre le Meisterschale. La campagne estivale des Bavoirs a été solide, avec quatre victoires sur cinq matchs, notamment contre Tottenham par 2 fois. Les Munichois ont également affiché leur puissance en écrasant Ulm lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne vendredi dernier. Logiquement, le Bayern devrait pouvoir s’imposer pour son entrée en lice en Bundesliga. Malgré la difficulté de l’adversaire, Wolfsbourg pourrait tout de même trouver le chemin des filets à domicile face au Bayern Munich.

Le Bayern dispose de Wolfsbourg et conserve sa deuxième place