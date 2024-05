Le Bayern dispose de Wolfsbourg et conserve sa deuxième place

Buts : Zvonarek (4e) & Goretzka (13e) pour le Bayern

Course au titre perdue. Élimination en Ligue des champions. Alors le Bayern se raccroche à ce qu’il peut.

Grâce notamment au premier but en professionnel – pour la première titularisation de sa jeune carrière – du Croate Lovro Zvonarek (19 ans), le Bayern Munich a tapé Wolfsbourg, ce dimanche à domicile. En répondant à Stuttgart, vainqueur à Augsbourg vendredi (0-1 avec un nouveau but de Serhou Guirassy), les hommes de Thomas Tuchel gardent donc la deuxième place, avec deux points d’avance sur le concurrent. De quoi fêter dignement la 500e apparition en Buli de Manuel Neuer.

500 – Bayern's Manuel Neuer makes his 500th Bundesliga appearance (156 for Schalke, 344 for Bayern) – he is the fourth goalkeeper in BL history to reach this mark after Oliver Kahn (557), Eike Immel (534) and Uli Stein (512). Institution. pic.twitter.com/q6QlY4jTQi

